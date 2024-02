El Gobierno anunció que no habrá paritaria nacional docente

El vocero presidencial, Manuel Adorni, aclaró que no hay definición en torno a la paritaria nacional docente y dijo que debe ser resuelta por las provincias. En esa línea, sostuvo que el Fondo de Incentivo no tiene existencia, por lo que no habrá ningún desembolso hacia las provincias.

Durante la matutina conferencia de prensa, el funcionario del Gobierno Nacional remarcó que "no hay definición sobre el llamado a la paritaria docente nacional. Lo tienen que resolver las provincias. Respecto al Fondo Compensador, la Nación no lo va a transferir porque no tiene existencia".

Este miércoles La Confederación General de Trabajadores de la Educación (CTERA) advirtió que peligra el inicio de clases, si el Gobierno Nacional y las provincias no hallan una solución a esta problemática. En ese contexto, los dirigentes gremiales de dicha organización expusieron la grave situación salarial de los docentes y jubilados. Según explicaron, "desde noviembre que no se perciben aumentos y la inflación y el ajustazo en tarifas ha ocasionado una pérdida importante del poder adquisitvo".

Asimismo, la CTERA solicitó al Gobierno nacional "el cumplimiento de la Ley de Financiamiento Educativo y que envíe los recursos económicos a las provincias para el FONID, el Fondo Compensador de Desigualdades Salariales y los comedores escolares" para que solucione el problema docente.