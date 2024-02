Miguel Ángel Pichetto: "Dejen de aplaudir, no sean pelotudos"

Innumerables hechos se produjeron durante la sesión de este jueves y en las afueras del recinto mientras se desarrollaba el debate por la Ley Ómnibus en la Cámara de Diputados. Uno de esos sucesos fue la represión ejercida por la Gendarmería y la Policía Federal en las inmediaciones del Congreso. Esto tuvo como consecuencias inmediatas heridos de balas de goma, en su mayoría periodistas, reporteros gráficos y jubilados golpeados.

Mientras todo esto se producía, el diputado rionegrino, Miguel Pichetto, dio la nota cuando respondió a la legisladora nacional del Frente de Izquierda, Romina del Plá, que no se podía pasar a cuarto intermedio por los hechos acaecidos en las adyacencias del parlamento argentino. Inmediatamente, los diputados libertarios que estaban en las tribunas del recinto aplaudieron la actitud del legislador.

Sin embargo, el diputado dijo: “El bloque Hacemos no va a permitir que se interrumpa la labor de un poder del Estado. Lamentamos profundamente...”, para luego insultar: “No, no aplaudan nada viejo. Dejen de aplaudir, no sean pelotudos, parece que están en una fiesta”.

Poco después, Pichetto continuó: "Lamentamos los hechos de violencia, indudablemente debe investigarse ese tema. La gente tiene derecho a manifestarse, lo que no tiene derecho es a provocar actos violentos así que busquemos el equilibrio y vamos a seguir sesionando aquí, en el recinto”.

Durante su alocución, el legislador solicitó al presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem. que solo permita a los líderes del bloque: "Que no hable cualquiera", demandó.

Posteriormente, una vez finalizada la intervención de Pichetto, los legisladores del Frente de Izquierda y algunos kirchneristas abandonaron el recinto y salieron a la calle en protesta por la represión ocurrida en el Congreso.

Por otro lado, el diputado nacional anticipó hoy que este viernes la Cámara de Diputados le dará media sanción a la Ley Ómnibus impulsada por el Gobierno Nacional. “Hoy va a ser votado y el lunes o martes, cuando sea, vamos a terminar la discusión en particular”, declaró en una nota concedida a Radio Mitre.