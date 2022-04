Pichetto y Bullrich juntaron firmas contra la RAM

Los dirigentes opositores Miguel Ángel Pichetto y la presidenta del PRO, Patricia Bullrich encabezaron una solicitada en reclamo de "una respuesta institucional urgente, proporcional y eficaz" para poner fin a la violencia que le atribuyen al grupo anarquista Resistencia Ancestral Mapuche (RAM), que lidera el lonko prófugo de la Justicia chilena, Facundo Jones Huala.

Junto con el rionegrino miembro de la Auditoría General de la Nación, y la ex ministra de Seguridad del gobierno de Mauricio Macri -quien ordenó la represión en Lago Mascardi en la que mataron a Rafael Nahuel en 2017-, acompañan la publicación 98 nombres ligados al macrismo que advirtieron que las acciones de la RAM tienen "el objetivo de contradecir la soberanía nacional y menoscabar la paz y seguridad de los ciudadanos que habitan en la mencionada región argentina".

En la nota, que no cuenta con la firma de otros de los máximos referentes del PRO como Macri, el Jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta o el ex gobernadora de Buenos Aires, María Eugenia Vidal, señalan que la RAM es la responsable de "una multiplicidad de delitos graves, que no solo han vulnerado los derechos de muchos ciudadanos de la Patagonia, creando una situación de zozobra inusitada, sino también han puesto en entredicho a la Nación Argentina y a su integridad territorial".

Analizaron que "las acciones delictivas que les imputan judicialmente en Río Negro y Neuquén tienen como modalidad el funcionamiento grupal, "con evidente poder ofensivo, con despliegue de armas y substancias inflamables y con total desprecio por la vida humana, la integridad física de las personas y los bienes materiales".

Para Pichetto, Bullrich y compañía, "el objetivo que persigue la organización RAM estaría conformado por una serie de 'reivindicaciones ancestrales', entre las cuales estaría la 'recuperación de tierras' que, según el unilateral criterio de la mencionada organización, 'pertenecerían a la etnia mapuche".

Esta "asociación ilegal estaría intentando imponer estas ideas y objetivos propios por la fuerza, con inocultable utilización de la violencia, a los efectos de generar en las distintas comunidades patagónicas, víctimas primarias de estas acciones, una situación de temor o terror generalizado".

El ex candidato a vicepresidente de Macri en 2019 y todos los que firman la solicitada, enumeraron "tres vectores significativos para nuestro sistema institucional, tanto para prevenir esos graves delitos cuanto para reprimirlos". En primer término, pidieron respuestas institucionales "contundentes y eficaces en el cumplimiento de la tarea preventiva de los fenómenos delictivos" para "mantener la vigencia de la ley y la salvaguarda de los derechos y la seguridad de todos los ciudadanos de la República".

Luego, insistieron en utilizar mecanismos de inteligencia criminal para "prevención de todos los fenómenos criminales, sobre todo los graves, organizados y transnacionales, es la utilización de los mecanismos de inteligencia criminal". Y por último, en el tercer punto, destacaron "la necesidad de que los jueces y fiscales responsables de investigar estos hechos cuenten con el apoyo institucional para cumplir con su tarea". Y solicitaron que el Estado actúe contra "los mecanismos de financiación de estos agrupamientos delictivos a efectos de impedir y reprimir las actividades de recolección y provisión de fondos".​

Para esto piden la intervención de la Unidad de Información Financiera (UIF) y otros como "la disposición de los organismos de inteligencia federales (AFI, DINIC), en coordinación con las dependencias de investigación criminal provinciales, sobre la actividad desplegada sobre la RAM en la Argentina".

Además de Pichetto y Bullrich, firmaron los dirigentes radicales Ángel Rozas y Ramón Mestre, el ensayista Santiago Kovadloff, el fiscal Raúl Pleé, el experto en terrorismo Alejandro Cassaglia, el diputado neuquino Pablo Cervi, la ex diputada rionegrina Lorena Matzen y Cinthya "Tata" Hernández, el legislador rionegrino Juan Martín, el ex medallista olímpico en ciclismo Juan Curruchet, el ex ministro de Agricultura, Ricardo Buryaile; y varias personalidades más del PRO.