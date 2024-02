Aseguran que Milei no impulsó la derogación de la ley IVE

Tras el revuelo que generó la presentación de un proyecto por parte de la diputada de La Libertad Avanza (LLA), Belén Bonacci, para derogar la ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE), el gobierno aclaró que no está en la agenda de Javier Milei avanzar contra la legislación sancionada a fines del 2020.

En conferencia de prensa, el vocero presidencial, Manuel Adorni, manifestó que "no es parte de la agenda del presidente, no es decisión del presidente y no está impulsada de ninguna manera por el Poder Ejecutivo".

Por su parte, también negó que se pedirá la renuncia de Osvaldo Giordano, director de la Anses. El presidente le había dado like en X (ex Twitter) a una publicación que sugería prescindir del cordobés después que su esposa, la diputada Alejandra Torres, votara en contra del proyecto de Ley Ómnibus en el Congreso nacional.

"El presidente no evalúa hoy la renuncia de Giordano como no evalúa ninguna otra renuncia por cuestiones políticas", sentenció.