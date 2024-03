Embajada de China desmintió a Adorni por los camiones "contra el Covid"

La Embajada de la República Popular China en Argentina desmintió las declaraciones que hizo el vocero del presidente Milei, Manuel Adorni, quien dijo esta mañana que llegaron 30 camiones del país asiático "para enfrentar el Covid". Desde la embajada señalaron que los camiones son para "instalaciones logísticas de hospitales móviles de asistencia gratuita".

En un momento de la conferencia de prensa de este viernes, Adorni dijo: "Bueno, en primer lugar...contarles una noticia muy particular de cosas que no dejan de sorprendernos y es que nos han llegado desde la República Popular China unos 30 camiones. Lo interesante de esta noticia es que los camiones son para enfrentar al Covid. Bueno, han llegado con cierto atraso, lo que marca cómo fue la gestión de la pandemia durante el gobierno del doctor Fernández. Independientemente de esto, agradecemos al gobierno de Xi Jinping por esta generosa donación y usarlos para mejores fines".

Acaban de llegar camiones que envió la República de China para combatir al COVID.

Así de delirante fue la gestión Alberto Fernández.

Gracias Xi Jinping, se les dará un buen uso. pic.twitter.com/Ko3uzxpLnv — Traductor uD83EuDD79uD83DuDC95uD83DuDC90 (@TraductorTeAma) March 22, 2024

El tuit citado corresponde a uno de los tuiteros del Gobierno de Milei, que endosa y refuerza el sesgo de la información que, horas después, fue desmentida por la embajada de China en el país. También a través de la red social X (ex Twitter), la embajada definió como "información completamente incorrecta" a las declaraciones de Adorni y especificó que los camiones que entraron al país son para "asistencia gratuita de parte del Ministerio de Defensa de la República Popular China para la Argentina".

Qué respondió la embajada China sobre los camiones

"Hemos tomado nota de que 22 de marzo, Vocero Presidencial dijo en conferencia de prensa que hay una noticia muy particular de cosas que no dejan de sorprenderles que han llegado, desde la República Popular China, unos 30 camiones y lo interesante es que los camiones son para enfrentar al COVID. No conocemos fuente de información que mencionó, pero es información completamente incorrecta. Estos camiones son instalaciones logísticas de hospitales móviles de asistencia gratuita de parte del Ministerio de Defensa Nacional de la República Popular China para la Argentina y no tienen nada que ver con los supuestos camiones para enfrentar al COVID que han llegado con cierto atraso. El Ministerio de Defensa del actual gobierno argentino tiene muy claro el propósito de este lote de materiales".