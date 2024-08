A fin de año, la luz y el gas se pagarán casi sin subsidios

El Gobierno pretende llegar a fin de año con un nivel mínimo de cobertura del costo del servicio a cargo del Estado, tras la decisión de avanzar no sólo en el ajuste de tarifas sino, sobre todo, en la quita de subsidios a la energía en septiembre. Como contraparte, también aspira que los usuarios afronten casi la totalidad del precio de sus consumos.

Teniendo en cuenta que se avanzó hacia ese objetivo desde principios de año, por ahora el proceso está cumplido a medias, dado que, en gas y electricidad, los usuarios cubren mediante el pago de tarifas menos de 40% del costo real. A excepción del servicio de agua, en el que los usuarios ya pagan el 100%, el proceso de ajuste de tarifas viene con entre avances y retrocesos, pero la idea de reducir subsidios sigue firme.

Atento a lo señalado, y en la medida en que se mantengan las condiciones de modo constante hacia fin de año, la demanda —tanto la de los hogares como la industrial— terminará pagando a fin de año el 81% del costo de la electricidad y el 82% del gas natural. Al menos eso es lo que estimó Gustavo Lopetegui, el ex secretario de Energía de la gestión de Mauricio Macri, en un informe reciente. El ex funcionario analizó el impacto de los ajustes realizados durante los primeros seis meses del año y advirtió que, si no existiera ningún factor que altere las previsiones, se llegaría a ese objetivo sin necesidad de nuevos aumentos, en términos reales.