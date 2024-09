Papa Francisco: "En vez de pagar la justicia social pagó el gas pimienta"

El papa Francisco durante el encuentro por los 10 años del primer encuentro de los Movimientos Populares en el Vaticano, que contó con la presencia de dirigentes argentinos entre los que se encontraba Juan Grabois, criticó y repudió el protocolo antipiquetes impulsado por la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich y del Gobierno del presidente Javier Milei.

“En vez de pagar justicia social, pagó el gas pimienta”, aseguró el papa al hablar sobre las manifestaciones que se llevaron a cabo en las puertas del Congreso mientras se debatía la reforma jubilatoria que finalmente fue vetada por Milei.

En este marco, fue muy duro y crítico con el Gobierno nacional y cuestionó el accionar de las fuerzas que intervinieron en la protesta: “Me hicieron ver una represión, hace una semana o un poco menos quizá. Obreros, gente que pedía por sus derechos en la calle. La Policía la rechazaba con una cosa que es lo más caro que hay, ese gas pimienta de primera calidad. No tenían derecho a reclamar lo suyo, porque eran revoltosos, comunistas, no, no. El Gobierno se puso firme y en vez de pagar la justicia social pagó el gas pimienta, le convenía”.

Porque el Papa Francisco criticó al Gobierno por la "represión a gente que pedía por sus derechos en la calle" y remarcó: "La policía los rechazaba con el gas pimienta más caro que hay". pic.twitter.com/rPv39eHEFt — Tendencias en Argentina (@porqueTTarg) September 20, 2024

"Esa actitud altanera es lo contrario a la compasión: regodearse en la propia supremacía frente a quien está peor. Esto no pasa solo con los más ricos, mucha gente cae en esta tentación. Es la gran tentación de nuestro tiempo. Mirar desde lejos, mirar desde arriba, mirar con indiferencia, mirar con desprecio, mirar con odio. Así se gesta la violencia: el silencio de la indiferencia habilita el rugido del odio", cerró el Sumo Pontífice.