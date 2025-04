Un expresidente de Independiente Rivadavia denunció que su camioneta fue transferida ilegalmente en Neuquén

Fernando "Pato" Colucci, empresario y exdirigente deportivo, reveló ser víctima de una compleja estafa que involucra falsificación de documentos y una maniobra de más de 100 millones de pesos. Según su denuncia, su camioneta Volkswagen Amarok fue transferida sin su consentimiento a nombre de una mujer en la provincia de Neuquén. Se enteró por un mail misterioso.

Todo comenzó el 7 de abril, cuando Colucci recibió un correo electrónico del Registro del Automotor notificándole que su vehículo había sido transferido. Intrigado, se comunicó con su escribana, quien le confirmó que la camioneta figuraba en los registros de Neuquén bajo la titularidad de otra persona.



“Recibí un mail del registro diciéndome que mi camioneta estaba a nombre de una mujer. Llamé al registro de Neuquén, hablé con una interventora y me explicó que aparecían papeles firmados supuestamente por mí ante un escribano de Palmira, Mendoza. Pero yo nunca firmé nada”, relató Colucci en diálogo con MDZ.

El caso tiene peso a nivel nacional porque involucra varias provincias

A pesar de la supuesta transferencia, el empresario seguía teniendo en su poder la camioneta y la cédula verde original, lo que evidenciaba la falsificación y dejaba expuesto a los falsificadores de Neuquén. Aún no se identificó a los culpables y no es fácil de proceder para la Justicia. Ya que se trata de una causa en la que deberán intervenir juzgados de diversas provincias donde se produjo la estafa.

Una red de documentos falsificados

Según detalló Colucci, la estafa no se trató de la creación de un vehículo gemelo, sino de una operación de falsificación de documentación para generar prendas financieras fraudulentas. Es decir, vender el auto y presentar papeles que no tiene respaldo físico ni material. “La interventora me dijo que la verificación vehicular fue realizada en Santa Fe y colegiada por el Colegio de Escribanos, pero todo es falso”, agregó.

Inmediatamente, Colucci presentó la denuncia ante la Fiscalía de Delitos Económicos de Mendoza, donde fue atendido por la fiscal Mariana Pedot. Allí aportó pruebas que acreditan la propiedad legítima de su vehículo. El caso ya fue elevado a la Justicia Federal, que ordenó peritar la camioneta para verificar su autenticidad.

Una maniobra de más de 100 millones de pesos

De acuerdo a la investigación, los estafadores utilizaron la documentación adulterada para sacar una prenda financiera de una compañía en Buenos Aires por más de 103 millones de pesos. “La pobre mujer a la que pusieron como titular también fue víctima y ya hizo la denuncia en Neuquén”, aseguró Colucci.

El empresario no está solo: tras conocerse su caso, otros tres mendocinos se acercaron a denunciar situaciones similares. Todos mantienen la posesión de sus vehículos, y en todos los casos la documentación fue falsificada.

Reclamo a la Justicia

Los damnificados solicitaron a la Justicia que se anulen las prendas creadas fraudulentamente y que las titularidades de los vehículos regresen a sus verdaderos dueños. “Hemos presentado todo. Los escribanos también son víctimas, porque falsificaron sus firmas, fojas y sellos”, concluyó Colucci.

"Cuando el caso se empezó a conocer me contactaron otras tres personas, todos mendocinos, que les había pasado lo mismo", explicó Colucci, por lo que no se descarta que se trate de una operación a nivel nacional.

La investigación continúa bajo la órbita de Delitos Complejos, mientras la Justicia Federal analiza la magnitud de una maniobra que ya suma más de cien millones de pesos en estafas.