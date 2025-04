Los acusaron de pagarle a sus militantes para ir a marchas con plata del Estado, pero la causa no avanza

La Justicia neuquina investiga, desde hace algunos meses, a un partido político de Neuquén por estar vinculados a casos de estafas con planes sociales. No solo se los investiga por desviar fondos dedicados a capacitaciones, sino también de haber obligado y sobornado a militantes para participar de marchas y manifestaciones.

Una de las cuestiones investigadas en dicha causa es el pago indirecto en forma de premios y dinero para quienes elijan formar parte de estos eventos en pleno centro de la ciudad.

Según la teoría de la querella “los testigos que entrevistamos dicen que una persona mandaba mensajes en los que se hacía un conteo de quiénes iban activamente a participar de las manifestaciones, y que a través de ese conteo se decía quién iba a recibir tal bolsón de comida, o tal calidad de comida".

No se llegó a cumplir con los tiempos necesarios para imputar a los acusados.

Ahora, por la falta de evidencia la causa no avanzó y desde la defensa pretenden el sobreseimiento por esta causa. Sin embargo es una figura legar que no puede suceder, ya que no se llegó a hacer una acusación real de estos hombres justamente por la falta de pruebas.

Sin embargo, este sistema de premiación al asistir a todas las marchas quedó evidenciado en el legajo de la causa "lo ha visto la contraparte, y no se puede decir que el hecho no existió”, explicó el fiscal .

No siguió la causa por falta de evidencia

Aunque la acusación se intentó hacer en base relevamientos vinculados a las averiguaciones previas, no se pudo cumplir con los tiempos de la investigación. La querella tenía tiempo hasta febrero para poder determinar el avance de la causa y dar a conocer si hubo nuevas pruebas. Pero eso no sucedió.

"Por el momento no contábamos con evidencias para avanzar a una instancia posterior”, aseguraron.

"Fue por esa resolución que la fiscalía decidió archivar la causa, entendiendo que por el momento no contábamos con evidencias para avanzar a una instancia posterior”, aseguraron los acusadores.

De esta manera el sobreseimineto fue rechazado justamente por la falta de pruebas en la acusación. En otras palabras se puede decir que al no estar firme la causa no se puede dar avance a sobreseer la situación.

Ojo, que esto no quiere decir que sean culpables, tampoco inocentes. Simplemente se trata de una figura legal que no puede existir. ya que no se puede sobreseer a una persona que nunca fue formalmente imputada.