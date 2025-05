“No quiero perderlos”: desgarradora frase del hombre asesinado por su esposa en Villa Crespo

Un recuerdo que ahora estremece. En 2017, durante una charla sobre gestión de riesgos en el sector agropecuario, Bernardo Ariel Seltzer usó una imagen familiar para ejemplificar lo más valioso que tenía en la vida: su esposa, Laura Fernanda Leguizamón, y sus dos hijos, Ian e Ivo. “No arriesgo nada que no quiera perder. No quiero perder a mi familia”, dijo frente al auditorio. Ocho años más tarde, la tragedia fue inevitable.

El miércoles pasado, Seltzer, consultor agropecuario, fue hallado muerto junto a su esposa y sus dos hijos en el departamento familiar de Villa Crespo. Todo ocurrió en el sexto piso de una torre ubicada sobre la calle Aguirre. Fue la empleada doméstica quien encontró los cuerpos, alrededor de las 13:30.

La escena fue desgarradora. No había signos de violencia externa, y en la cocina se halló un cuchillo ensangrentado y una carta escrita por Laura. También se confirmó que la mujer estaba bajo tratamiento psiquiátrico, y había mostrado señales de desestabilización en las semanas previas.

Durante el Congreso Argentina Supermercado del Mundo 2017, Seltzer habló sobre el manejo de riesgos desde una perspectiva personal. En la pantalla del evento proyectó una foto de Laura abrazando a sus hijos sobre un par de rollers, y dijo:

“Tengo dos hijos hermosos, una esposa amorosa, fantástica, agradezco muchísimo a la vida tenerla y haberla encontrado... ¿Qué hago con mi familia, que es uno de los bienes más preciados que tengo? Me comporto como hay que comportarse para no arriesgar lo que no quiero perder”.