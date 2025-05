La violenta masacre de Villa Crespo y el espejo roto de una sociedad en crisis

El horror que dejó la masacre de Villa Crespo no se explica solo con un cuchillo ni con una carta escrita a mano. Detrás del hecho, hay un trasfondo que interpela a todos: ¿qué pasa con la salud mental en una sociedad que estalla en silencio?

Desde el psicoanálisis, este tipo de estallidos se entienden como el colapso del yo frente a un entorno que no contiene, no escucha y muchas veces ignora los signos previos. La carta que dejó la presunta agresora –una mezcla de rencor, frustración y delirio– no es solo un mensaje final: es un grito previo que nadie quiso o supo escuchar.

Según un relevamiento del Observatorio de Psicología Social Aplicada (OPSA) de la UBA, el 9,4% de los argentinos presentan riesgo de padecer un trastorno mental, siendo los jóvenes los más afectados .

En 2024, Argentina registró 252 femicidios, incluyendo 20 femicidios vinculados y 7 personas trans, según el Observatorio de Femicidios de la Defensoría del Pueblo de la Nación . Además, se reportaron 4.195 suicidios en 2023, un 6% más que en 2022, con un aumento significativo entre jóvenes y adultos mayores.

La tragedia de Villa Crespo revela algo más profundo que un crimen. Habla de un tejido social desgastado, de redes de contención que ya no existen y de una salud mental colectiva cada vez más deteriorada.

La violencia, en este caso, fue la punta del iceberg. Lo que está debajo es una sociedad sin herramientas para prevenir antes de lamentar.

Lo que se sabe del caso

La Justicia sigue investigando la masacre de Villa Crespo y ahora sospecha que la mujer, madre de la familia y quien realizaba un tratamiento psiquiátrico, habría matado a su esposo y sus dos hijos. Una primera hipótesis apuntaba hacia el hombre, pero esta tarde avanzó la investigación que dio un giro inesperado.

Fuentes policiales informaron que Laura Leguizamón presentaba una herida en el corazón, pero no tenía lesiones defensivas y que Bernardo Adrián Seltzer, que había sido señalado como el principal sospechoso, fue hallado muerto en la cama con varias lesiones donde posiblemente estaba dormido, en la vivienda situada en la calle Aguirre al 200.

La hermana de Leguizamón confirmó que la presunta asesina atravesaba un tratamiento psiquiátrico como consecuencia de un brote psicótico, posible esquizofrenia.

De acuerdo a datos del expediente, los hijos del matrimonio, identificados como Ivo, de 13 años, e Ian, de 15, fueron sorprendidos en su habitación, donde uno de ellos murió allí, al tiempo que el otro falleció en uno de los pasillos presumiblemente escapaba. Ambas víctimas recibieron heridas de arma blanca en sus espaldas y tenían signos de defensa.