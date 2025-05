Qué dijo el Primer Ministro de Annobón sobre su pedido de unirse a Argentina

En medio de un complejo escenario político y humanitario, el Primer Ministro del autoproclamado gobierno de Annobón, Orlando Cartagena Lagar, renovó su pedido de ayuda a la Argentina y no descartó un futuro vínculo político con nuestro país. “Podemos ser parte de Argentina. Podemos ser parte de una provincia, o ser un estado asociado”, declaró este lunes en diálogo con Radio Mitre.

Ubicada en el Golfo de Guinea, Annobón es una remota isla africana de apenas 17 km², actualmente bajo la administración de Guinea Ecuatorial. Sin embargo, desde hace algunos años, un grupo de dirigentes en el exilio —agrupados en el movimiento político Ambô Legadu— reclama la autodeterminación del pueblo annobonés y denuncia graves violaciones a los derechos humanos por parte del régimen de Teodoro Obiang Nguema Mbasogo, el presidente con más años en el poder del mundo.

“La situación de Annobón es dramática. Estamos soportando un asedio militar de Obiang y de su clan, que someten a la población a la miseria absoluta. No hay agua, no hay sanidad, no hay luz, no hay colegio para los niños, y los militares se dedican al abuso infantil como método de humillación. Estamos viviendo una situación humanitaria increíble", denunció Cartagena Lagar en declaraciones a radio Mitre.

“Tenemos una historia común con Argentina”

Durante su visita a Buenos Aires, Cartagena Lagar participó en actividades dentro del Congreso Nacional y aseguró sentirse escuchado. “Otros países no nos han abierto la puerta. El pueblo argentino nos ha atendido”, expresó. Y si bien aclaró que no están pidiendo una anexión directa, dejó entrever una posible integración simbólica o asociativa con la Argentina.

“Somos un pueblo africano, pero hablamos español. Hemos pertenecido al Virreinato del Río de la Plata. Buscamos países con los que hemos tenido un lazo histórico. Tenemos seguidores y un asesor argentino”, explicó.

El vínculo con nuestro país, aunque desconocido para la mayoría, se remonta al período colonial. Según diversos historiadores, Annobón formó parte brevemente de los dominios españoles asociados al Virreinato del Río de la Plata, lo que hoy es Argentina y sus países vecinos. Aunque esa relación se disolvió hace siglos, el líder político insiste en retomar esos vínculos frente al abandono internacional que denuncia.

Un reclamo en ascenso

La situación en la isla se ha deteriorado drásticamente en los últimos años. Según datos del propio Cartagena Lagar, de los cerca de 20.000 habitantes que tenía Annobón, apenas quedarían 2.000 debido al éxodo forzado por la crisis humanitaria. El resto habría partido hacia el exilio, muchas veces en precarias condiciones.

“Se está sobreviviendo solo con tubérculos y pesca artesanal. Esto no es suficiente. Como la población está diezmada y los militares están abusando de las niñas, se ven obligados a viajar", relató. “Es un terrorismo y genocidio absoluto contra nuestro pueblo”.

Desde el año 2022, el movimiento Ambô Legadu declaró de forma unilateral la independencia de la isla, aunque hasta ahora ningún país del mundo ha reconocido oficialmente su soberanía. En 2024, lograron incorporarse a la UNPO (Organización de Naciones y Pueblos No Representados), un organismo internacional que agrupa a comunidades que no cuentan con representación plena en la ONU.

La situación en Annobón incluso fue mencionada por el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, que en su reporte de noviembre de 2024 advirtió sobre “uso excesivo de la fuerza” por parte del régimen ecuatoguineano en respuesta a protestas locales por la explotación de recursos naturales. A su vez, Amnistía Internacional denunció detenciones arbitrarias y pidió por la liberación de activistas annoboneses.

¿Cuál es la postura argentina?

Por ahora, el gobierno argentino no ha emitido ninguna respuesta oficial al reclamo del gobierno en el exilio. Sin embargo, el eco mediático y político que ganó el tema tras la visita de Cartagena Lagar podría generar futuras repercusiones en el ámbito diplomático y legislativo.

Mientras tanto, el Primer Ministro insiste: “Lo importante es salvarnos de la situación actual, que es el reconocimiento de nuestra independencia de Guinea Ecuatorial. A partir de ahí, podemos construir vínculos. Con Argentina o con quienes nos tiendan la mano”.