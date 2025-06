El Tribunal convocó a Cristina, para fijar su lugar de detención

Tras la ratificación de la condena Cristina Kirchner será convocada por el Tribunal Federal Oral 2. Ellos le informarán formalmente de lo definido, y tendrán que fijar su lugar de detención.

En ese marco se esperan presentaciones tanto de la Fiscalía como de la defensa. Esta última podrá solicitar que la condena sea domiciliaria, debido a que la dirigente supera los 70 años.

Las condenas por la Causa Vialidad no sólo deberán ser efectivas para Cristina, también quedaron en firme para el empresario Lázaro Báez (6 años), el ex secretario de Obras Públicas José López (6 años), el ex titular de la Dirección Nacional de Vialidad Nelson Periotti (6 años) y los ex funcionarios de Vialidad de Santa Cruz Mauricio Collareda (4 años), Juan Carlos Villafañe (5 años), Osvaldo Daruich (3 años y 6 meses), Raúl Santibañez (4 años) y Raúl Pavesi (4 años y 6 meses).

Todos ellos recibirán citaciones, y se especula acerca de su inminente pedido de detención.