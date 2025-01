El gobierno nacional apuntó contra la AFA por el Sudamericano Sub 20: "Es un error que vayan"

Guillermo Francos se expresó acerca de que la AFA envíe a los sub 20 al Sudamericano en Venezuela.

La polémica se desató luego de que la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) confirmara la participación de la Selección Sub-20 en un campeonato que se celebrará en Venezuela. El jefe de Gabinete, Guillermo Francos, cuestionó duramente la decisión y señaló que el Gobierno intentó evitar que el evento tuviera lugar en ese país.

En declaraciones al programa "Si pasa, pasa" de Radio Rivadavia, Francos afirmó: "Creemos que es un error que la AFA envíe el seleccionado argentino a jugar a Venezuela". Además, destacó su desconfianza hacia el presidente venezolano, Nicolás Maduro: "En Maduro no se puede confiar. No podemos confiar en que no ocurra cualquier cosa".

Preocupaciones sobre la seguridad y el contexto político

Francos subrayó que el Gobierno había intentado que el torneo no se realizara en Venezuela debido a los riesgos asociados. "Por ahí no pasa nada, pero es una responsabilidad del Gobierno si sucede algo," señaló, dejando en claro su inquietud ante un eventual incidente que pudiera comprometer al equipo argentino.

Las autoridades argentinas consideran que este momento, el contexto de Venezuela no es el mejor para llevar a cabo un evento de tal envergadura como el Sudamericano Sub 20. Las tensiones políticas, sumado a las elecciones que tuvieron muchas situaciones "extrañas" como la detención de Corina Machado, opositora a Maduro, hacen de este torneo un peligro para los chicos según fuentes de Gobierno Nacional.

Silencio de la AFA

Hasta el momento, la AFA no se pronunció sobre las críticas del Gobierno ni respondió públicamente a las declaraciones de Francos.