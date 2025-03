"En 48 horas sacamos 2800 viandas": relato de Daniel Acuña, titular de almaceneros

En el marco del día que el presidente Javier Milei llegó a Bahía Blanca, igual que el "tren solidario", que partió desde Constitución, Daniel Acuña, el presidente de la Confederación Nacional de Almaceneros relató que, tras un pedido de cocinar para las personas solidarias que viajaron a la localidad para colaborar, le armaron una cocina en la que pensaba hacer 30 viandas y terminó alimentando a todos los rescatistas y a muchos vecinos.

"Me acerqué hasta Bahía Blanca, yo vivo en Punta Alta. Me habían pedido viandas para los rescatistas que estaban en la ciudad, eran cerca de 30, pero cuando llegué vi que, entre rescatistas, cruz roja y demás, había casi 300 personas, Me armaron una cocina y estuve cocinando para ellos. En 48 sacamos casi 2800 viandas, no solo para voluntarios sino para la gente de Ingeniero White", contó Daniel Acuña, presidente de la Confederación Nacional de Almaceneros.

Respecto de cómo se viene desarrollando el post tormenta, el comerciante opinó que "muchos están haciendo política partidaria, de un lado o del otro", por lo que criticó a "esa mano negra que, en estas situaciones lamentables. La política mancha todo lo bueno", expresó.

Acuña sostuvo que "14 meses después nos vuelve a pasar lo mismo", pero aseguró que "van a pasar unos meses y todo va a seguir igual, se va a limpiar, los medios se van a ir, y todo va a volver a ser lo mismo", se lamentó.

"No se aprendió, porque las bocas de tormenta salían plantas de adentro", aseguró, respecto de las previsiones que se podrían haber tomado para paliar los efectos del temporal.