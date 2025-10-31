El presidente Javier Milei tendría definidos una serie de cambios drásticos en su Gabinete, que implicarían la inminente salida del actual jefe de Gabinete, Guillermo Francos. Su lugar sería ocupado por el vocero presidencial, Manuel Adorni, manteniendo su rol de comunicación directa y coordinación con los ministerios.

Según la información a la que accedió Noticias Argentinas, el movimiento más importante será la incorporación formal de Santiago Caputo al Gabinete. El asesor más cercano al presidente y a Karina Milei pasará a encabezar un “superministerio del Interior”, con una estructura similar a la de los años noventa.

El nuevo Ministerio absorbería áreas de Obras Públicas y otras dependencias estratégicas, concentrando así la gestión política, el diálogo con gobernadores, legisladores y empresarios, y el manejo de la obra pública nacional.

Reemplazos en Seguridad y Defensa

Los movimientos alcanzarían también al Ministerio de Seguridad y al Ministerio de Defensa.

Seguridad: tras la salida de Patricia Bullrich , electa senadora, la cartera quedaría a cargo de Alejandra Monteoliva , actual número dos del ministerio.

Defensa: con Luis Petri también electo senador, el reemplazante sería un oficial de las Fuerzas Armadas que actualmente se desempeña en esa cartera.

Reunión clave en las próximas horas

La salida de Francos podría implicar también la renuncia de su hombre de confianza, el ministro del Interior, Lisandro Catalán.

Con estos cambios, Milei busca reordenar el esquema de poder y fortalecer la coordinación política de su gobierno, en un momento clave de su gestión.