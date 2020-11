Una paloma con precio récord; 1,8 millón de dólares

Una paloma mensajera de un criadero belga fue adjudicada hoy en una subasta a un comprador chino, a un precio récord de 1,6 millones de euros (1,8 millones de dólares), durante una venta organizada por internet, por la plataforma especializada Pigeon Paradis (Pipa).



New Kim, una hembra de un reconocido criadero de la región de Amberes, se convierte en el ave de su especie más cara en el mundo, venciendo a otro pájaro de Flandes, el macho Armando, vendido por 1,25 millones de euros (1,47 millones de dólares) en 2019 al mismo comprador, cuya identidad no fue precisada, según los dirigentes de Pipa, informó la agencia AFP.



"Considero que es un récord mundial, nunca ha habido una venta a un precio así, que este acreditado por un documento oficial", declaró a la AFP Nikolaas Gyselbrecht, fundador y director general de Pipa.



"No pensaba que pudiésemos alcanzar esta suma. Seguramente [el comprador] va a querer aparearla para reproducción", añadió subrayando que esta hembra provenía de un linaje prestigioso.



A sus dos años, New Kim, cuyo precio de salida fue de 200 euros (237 dólares), es ya una habitual de los concursos de palomas.



En 2018, ganó el título de "As Pigeon National Grand Demi-Fond Pigeonneaux" gracias, sobre todo, a sus actuaciones en dos concursos en Francia, según el currículo subido a internet por Pipa.



Las palomas de élite europeas han ganado cada vez mayor fama en el mundo en los últimos años, en especial en China, donde la colombofilia puede generar enormes beneficios.