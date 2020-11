Ganó 8 millones de pesos en la lotería por un error

La mujer se había dado cuenta pero no le dijo nada al empleado que le vendió el billete.

Son cuestiones del destino, de la suerte o simplemente nación con un dios aparte. Se trata de Paige Nelson, una mujer de Chesterfield (estado de Misuri, Estados Unidos), que ganó un premio de la lotería local de 100.000 dólares gracias a un error del empleado de una tienda.

Según informó UPI, el dependiente de una tienda en Chesterfield fue el "culpable" de este inesperado premio. Nelson tenía pensado comprar un boleto de otra lotería, pero el lotero le tendió por error un billete de la lotería Break the Bank; aunque ella se dio cuenta de que no era el que que quería, optó por probar suerte.

"No me lo podía creer. Empecé a saltar arriba y abajo, gritando", comentó su triunfo Nelson. De acuerdo con representantes de la lotería, todavía quedan pendientes dos premios mayores en el juego Break the Bank.

La afortunada aseguró luego a los funcionarios de la lotería de Misuri que su ganancia se hizo realidad por casualidad.