Mujeres solteras podrían salir con 6 hombres en simultáneo

Bajo la premisa de “comenzar una relación requiere tiempo”, se aduce que antes de tomar decisiones tan importantes a largo plazo, es necesario conocerse a fondo, ya que luego se develan sorpresas que suelen ser desagradables. Así es que muchas chicas en la actualidad prefieren esperar.

Antes, lo normal era que las mujeres permanecieran esperando la llegada de su “hombre ideal” y bajo riesgo de ser consideradas “solteronas”. Hoy esto se he modificado por llevar el propósito de conocer a fondo a la persona con quien pasarán el resto de sus días.

A partir de estos conceptos, una web de citas australiana llamada eHarmony, realizó una investigación exhaustiva del tema para saber desde los hechos “como llevan adelante su soltería las mujeres de esta época”.

Así es que, al concluir con los resultados de dicho estudio, se descubrió que las mujeres que actualmente están sin pareja, podrían salir con hasta 6 hombres al mismo tiempo. Con esto se rompe el estigma que las chicas se quedaban con el primer hombre que se les presentaba, sin tener en cuenta las opciones disponibles.

La investigación llevada a cabo por eHarmony, nunca se puso en duda, debido que es el sitio más famoso de citas de Australia, inclusive dio lugar a una entrevista a Nicoles McInnes, de eHarmany, quien resaltó los resultados obtenidos señalando que “las mujeres solteras deciden salir con varias personas a la vez en el proceso de encontrar una pareja, pero sin tener una relación concreta con ninguno, cosa que antes hacían los hombres de modo exclusivo”.

Dijo también que, en los resultados también se destacó que “el 64 por ciento de las personas encuestadas afirmó haber sufrido el temido ghosting (técnica que implica que la persona con la que se está saliendo desaparezca sin ninguna explicación), mientras que el 51 por ciento admitió haberlo aplicado con sus citas”.

Queda en claro que ahora, las mujeres se toman el tiempo para conocer bien a los hombres que las pretenden, no importa si estos están muy interesados o no, ya que prefieren perderlos a iniciar un noviazgo que no tenga el mismo compromiso que ellas brindan.

La directora de marketing de eHarmony, dijo que "las mujeres saben que conocer realmente a alguien toma su tiempo pues las personas revelan quiénes son verdaderamente en el transcurso de las citas". Así, ellas no se pueden confiar de la primera impresión, sobre todo sin han tenido tristes experiencias anteriormente.

Sin duda, el pasado de cada una las hace exigentes para evitar volver a ser lastimadas o decepcionadas por su pareja.

Está claro que conocer a alguien lleva tiempo, debido a que las personas revelan quiénes son en el transcurso de las citas. Esta investigación local y otras realizadas alrededor del mundo muestran que hay mucha insatisfacción en los resultados de varias aplicaciones de citas.