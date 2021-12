¡Insólito! Granjero denunció a sus vacas porque no daban leche

Un hecho insólito ocurrió en la India. Un Granjero denunció a sus vacas... ¡Porque no daban leche!. El hombre acudió a la Policía local alegando que estuvo "cuatro días" ordeñando a sus animales, sin éxito alguno. El "raro" episodio tuvo lugar en el estado de Karnataka, aldea de Sidilpura.

El dueño de los animales estaba indignado cuando ingresó a la comisaría para hacer la denuncia formal. La historia fue divulgada por el diario local The Deccan Herald, y rápidamente se hizo viral. Según trascendió, este trabajador del campo lleva diariamente a sus cuatro animales a pastar, de 08:00 a 11:00 de la mañana y después un doble turno de 16:00 a 18:00, sin embargo, esto no fue suficiente.

"No solo no dan leche, sino patearon a mi esposa mientras ella intentaba ordeñarlas", fue una de las declaraciones del campesino. "La Policía debe convencerlas de que den leche", reclamó a los gritos. Claramente, los oficiales le hicieron entender que ese tipo de denuncia no podía ser registrada

Luego de un "mar" de risas, intentaron ayudar a su causa y lo acompañaron a un hospital veterinario de la zona, según confirmó el inspector Lakshmipathi Ramachandrappa Lambani, jefe de Policía de la estación. “Mi personal encontró todo el asunto bastante divertido”, añadió y también precisó que primero pensaron que estaba bajo influencia del alcohol, dado a su comportamiento y su aroma, aparentemente con un dejo alcoholizado.