Los nombres de bebés más usados en Neuquén este año

Thiago, Bautista, Liam, entre los nenes, Mia, Isabella, Olivia, entre las nenas, estos fueron algunos de los nombres más usados en las inscripciones de los 7.936 nacimientos registrados a noviembre este año en Neuquén, con un promedio de casi 24 inscripciones diarias, según se informó desde el Registro Civil.

Este año, los nombres más elegidos para varones fueron Thiago, Bautista, Liam, Mateo y Benjamín. En el caso de las nenas, los más usados fueron Mia, Isabella, Olivia, Emma y Delfina. Hubo también nombres asociados a celebridades; Camilo y Evaluna; Nasly (Dr. Milagro), como así también Diego y Lionel, en alusión a Maradona y Messi.

También se inscribieron bebés con nombres "no tradicionales", de esos que evidentemente son buscados con ánimo de diferenciación. Es el caso de Valeska, Río, Irupé, Yaretzi, Akemi, Sheru, Itanú, Nashely, Arwen, Ixtahan, Kajfv, entre los más llamativos.



Durante los periodos 2020 y 2021, la dirección provincial del Registro Civil y Capacidad de las Personas no rechazó ningún pedido de nombre. Vale recordar que las únicas limitaciones legales son que no pueden inscribirse más de tres prenombres, apellidos como prenombres, primeros prenombres idénticos al de hermanos vivos; tampoco pueden inscribirse prenombres "extravagantes", se indicó.

Los nacimientos son informados de modo directo desde los hospitales y clínicas que se encuentran en red con el registro. La inscripción es un trámite que realizan los progenitores en las oficinas públicas del organismo.