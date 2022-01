¿Cuál es el nuevo síntoma "putrefacto" que presenta Ómicron?

Mientras siguen apareciendo millones de casos semanales de coronavirus en todo el mundo, sumado a la preocupación que existe por la subvariante BA.2 de Ómicron, PCR, la variante madre detectada en Sudáfrica. En este sentido, la aplicación británica Zoe Covid Study sumó a los daños en el olfato hacia una percepción "putrefacta".

Según el sitio Worldometers en la ultima semana se registraron 23,4 millones de nuevos contagios. Esta cifra aumento un 8 por ciento con respecto a la semana anterior. En Argentina se informaron 88.503 nuevos casos en las ultimas 24 horas.

Sin embargo aclararon que prevalece el dolor de garganta, dolor de cabeza, sudores nocturnos y dolor de oído, como los más característicos de la cepa mutante. "Tenemos cosas como la tos y otras que quizás reconozcas que vale la pena mirar. Los dolores musculares, olor alterado, comidas salteadas, dolor de pecho, dolor de oído y muchos otros, también se sumaron pero como efectos secundarios", repasó el científico principal de la aplicación ZOE Covid Study, Tim Spector.

Desde el desarrollo británico explicaron que la afección en el olfato "no significa que las personas no pueden oler, sino que el sentido está un poco embotado o no funciona como de costumbre. La mayoría de las personas que ven alterado su sentido del olfato o del gusto, lo perciben hacia una tendencia putrefacta. Luego suelen recuperarlo después de la enfermedad, aunque no hay una cantidad de tiempo establecida", indicó Spector.

Los 20 síntomas de la variante Ómicron