¡Un tatuador se las mando!: grave error de ortografía

Siempre se puede confiar en los amigos, pero un video viral de TikTok demostró que no se debe subestimar el poder de la amistad. Un joven británico aprendió esta lección por las malas, cuando su amigo tatuador cometió un grave error de ortografía en la palabra que dejó grabada en su brazo.

Un hombre, confió en su amigo tatuador para plasmar en su antebrazo la frase "STAY HUMBLE" (mantente humilde), en letras grandes y en negrita. El diseño y la posición del tatuaje eran atrevidos, y no pasaría mucho tiempo antes de que el joven se arrepintiera de no haber elegido un sitio más apartado para el mensaje.

Sentados en el living de su casa, los muchachos pusieron manos a la obra. A primera vista, el entintado iba bien, sin embargo, tiene un horror de ortografía imposible de ocultar. Donde debería haber una "T" mayúscula en "STAY", el tatuador puso una "I" en su lugar. La reacción de los implicados fue espectacular, y quedó grabada en un video viral primero publicado a Snapchat y más tarde a TikTok. En el corto e hilarante clip, se puede escuchar al cliente insatisfecho gritando: "¡Confié en ti!". El autor del tatuaje, mientras tanto, se descostilla de risa en un sofá.

En TikTok, de la suckytattoos replicaron el video que en poco minutos se viralizó. Con más de cuatro millones de visitas a menos de una semana de su publicación, más de 2 mil personas reaccionaron al permanente desastre ortográfico.

"Está bien, la mitad de nosotros ni siquiera nos damos cuenta de que algo andaba mal", "Tengo dislexia, no veo nada malo", "La ortografía ni siquiera es el mayor problema con este tatuaje", "Me tomó demasiado tiempo darme cuenta de que humilde estaba bien escrito y no 'stay'" y "Siento que funciona igual??? Porque ese tatuaje los hará un poco más humilde cada vez que lo mire" fueron algunas de las reacciones al momento viral en TikTok.