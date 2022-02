Se le voló la ropa y... ¡Colgó a su hijo del balcón!

Una mujer se vio desesperada al darse cuenta que toda su ropa se había volado por el viento. Pero no tuvo mejor idea que colgar a su hijo del balcón. Se trata de un hecho que ocurrió en la ciudad india. Ahí una madre notó que la ropa que había colgado en el balcón se había volado por el viento. Desesperada por recuperar las prendas no tuvo mejor idea que pedirle a su hijo que se sujete de una sábana para llegar al piso de abajo del que se encontraban. Dato no menor: estaban en un décimo piso.

Alarmados, los vecinos de la mujer empezaron a notar que el niño empezaba a colgarse del balcón solo sujetándose de la tela, y allí de inmediato alertaron a la policía, e incluso algunos comenzaron a grabar el momento, sin poder dar crédito a lo que estaban viendo: una madre poniendo en riesgo a su propio hijo simplemente por ropa.

En medios locales, el agente de policía Dipanshu Kabra, indignado por la situación, expresó: “Consternado al ver el video de esta madre de Faridabad. Es el colmo del descuido, la irresponsabilidad y la insensibilidad. No tiene derecho a arriesgar la vida de su hijo. Esto sucedió el 6 o 7 de febrero. La mujer decidió poner en peligro a su hijo por una prenda que se le cayó. Debería haberse comunicado con mantenimiento del edificio en lugar de hacer algo tan riesgos”, fue el testimonio de una vecina al diario local India Today.

Por su parte, la madre se mostró arrepentida por la inconsciencia de sus actos. La gerencia del complejo de departamentos Florida escribieron una carta a la mujer para pedirle que explique el hecho que puso en riesgo la vida de su hijo. Finalmente aceptó que lo que hizo estuvo mal y fue totalmente imprudente.