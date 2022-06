Video: "En el chino", la echaron, le debían plata y rompió todo

En las últimas horas, se dio a conocer una real relato salvaje en Rafaela, ciudad de Santa Fe. Una joven rompió botellas de una estantería y quedó detenida. Tras viralizarse el video, hizo su descargo en las redes.

Era empleada del supermercado chino de la ciudad de Rafaela, Santa Fe, y la habían despedido, debiéndole dinero. Reaccionó con mucha violencia frente a, según su propia versión de los hechos, la injusticia de la patronal y la emprendió con rotura de botellas que fue sacando de una de las estanterías, las que se rompieron a medida que caían.

Realmente con una ira desmedida por parte de la joven llamada Evelyn Roldán de 25 años, los dueños del local llamaron inmediatamente a la policía, quienes arribaron al lugar rápidamente, la detuvieron y alojaron en la Alcaidía de la Jefatura por el delito de daños. Las imágenes visualizadas en redes sociales dan cuenta de la magnitud del episodio.

#Rafaela Una mujer que sería empleada de un supermercado chino fue detenida en el interior del local cuando empezó a romper botellas de vino y de otras bebidas alcohólicas. No trascendieron las causas del incidente. pic.twitter.com/g3ZaKIBynr — Hechos y Derecho (@Hechosanderecho) June 14, 2022

No obstante, a las horas, recuperó su libertad e hizo un descargo en sus redes y aceptó que su "descontrol" fue por una seguidilla de actos de injusticia y manifiesto maltrato de la patronal en su trabajo diario como empleada en el supermercado. Además, se encargó de recalcar que el video había sido editado por la patronal con evidentes intenciones de perjudicarla.

También, remarcó que no se justifica por los daños que produjo, ya que reconoce "que no se debió exceder de esa manera, pero a un mismo tiempo se defiende e intenta explicar que el video es solo la consecuencia".

El descargo de Evelyn

Hola, buenas tardes, soy la «mujer en estado de ira » que daño el supermercado el día lunes. Espero poder tener un lugar para contar la otra parte del conflicto, como lo tuvieron ellos al enviar vídeos e información incompleta haciéndose totalmente los desentendidos ante lo sucedido. Lamentablemente en ese momento me cegó el enojo, la bronca por las injusticias que viví ahí adentro. El tragarme los maltratos, los retos, el ninguneo, y hasta «manotazos» o insultos por no perder el «trabajo».

En la primer parte del vídeo, que fue editado a conveniencia, expreso todo esto cara cara con la persona encargada de emplearme, recibiendo un despido, sin justificación, ignorándome y corriéndome del lugar sin querer darme al menos una razón. Estuve mal, y pague como la ley así lo decidió todo el daño que hice, pero a mi quien me reconoce el tiempo invertido, mi dignidad, mis ganas de salir adelante, te largan así, con una mano atrás y otra adelante de un día para el otro sin si quiera darte razones, una explicación, una disculpa al menos, fui una buena empleada, respetuosa, siempre a disposición porque desde limpiar pisos hasta cortar fiambre o atender una caja lo hice con muchas ganas.

Las injusticias a veces no se ven del otro lado, y a mi me jugaron en contra todas esas cosas al momento de reaccionar. Por el momento quería que la gente que vio el vídeo y opinó sin saber sepan que detrás de tan grande brote nervioso hay muchas cosas. Yo seguiré el camino legal como corresponde, confiando en que en algún lado hay justicia para los buenos también, y que no hace falta mover cielo y tierra para encontrarla.

Saludos cordiales. Evelin Roldán