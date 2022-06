Ganó 220 millones de dólares en la quiniela y pasó lo peor

Rachel Kennedy, una joven de 19 años de Hertfordshire, Inglaterra, ganó 182 millones de libras esterlinas, unos 223 millones de dólares en la quiniela, y cuando fue a la agencia a reclamar su premio no los pudo cobrar.

Rachel, venia apostando durante cinco semanas seguidas a los números 06, 12, 22, 29, 33, 06, 11, en la lotería EuroMillions de ese país. Pero cuando llamó por teléfono para cobrar su premio, desde la agencia le informaron que no se había convertido en millonaria, ya que la boleta había sido comprada con su tarjeta de crédito y la misma no tenía fondos suficientes.

El banco local, rechazó la compra del ticket por falta de fondos, a pesar de que la joven dijo que en su cuenta tenía 2.50 libras, dinero suficiente para costear el monto del billete ganador.

En una entrevista con el medio local The Sun, Kennedy explicó lo sucedido. “Llamé al número pensando que había ganado 182 millones de libras y ellos me dijeron: ‘Sí, tenés los números bien, pero no tenías el suficiente dinero para la jugada en tu cuenta así que realmente jamás lo compraste’”, subrayó.

”Estaba en la cima del mundo cuando creí que había ganado”, dijo Rachel. A pesar de no ser una nueva millonaria, ella no se rinde. A través de sus redes sociales, quiso visibilizar la situación y lograr obtener la millonaria fortuna que iba a cambiarle la vida. Pero EuroMillions mantuvo su postura y no se movió ni un centímetro. Sostuvo que por lo sucedido con su cuenta bancaria al momento de comprar el boleto, no le otorgarían la plata del premio.

La joven comentó su situación en redes sociales y recibió varios comentarios de apoyo. Desde la empresa le contestaron con un comunicado y le dijeron que “Estamos al tanto de la historia de Rachel y deseamos que llegue temprano para comprar un ticket en el próximo gran sorteo”.