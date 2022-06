"Viejo cul...": insólito mensaje en una factura telefónica

Un tucumano vivió momentos angustiantes y de enojo junto a su familia, luego de que una empresa de telecomunicaciones les enviara una factura con un duro agravio dirigido a su suegra, Susana Di Benedetto, fallecida por covid-19 a finales de 2020: el nombre de la usuaria fue reemplazado por "Viejo Culeado Di Benedetto".

Según consignó el medio local, La Gaceta, Luis Gamboa, un vecino de Yerba Buena, decidió ir a la Justicia para denunciar a la empresa por el insólito episodio. Gamboa, afirmó que la firma Telecom-Personal SA "ni siquiera ofreció disculpas" por lo acontecido. Por su parte, la compañía sostuvo que está "realizando las averiguaciones pertinentes sobre el fondo de la cuestión; y el resguardo de la información personal de nuestros clientes es una práctica corporativa central".

Cabe remarcar, que todo comenzó en el mes de marzo, momento en que el hombre recibió un correo electrónico con el recibo de pago por los servicios de la compañía: "A mí me llegan por e-mail las facturas de mi línea y las de mi familia. Cuando descargué la del departamento de mi suegra y vi lo que habían puesto, llamé en el acto a la empresa. Cómo será que la chica que me atendió no quería contestarme a nombre de quién figuraba ese servicio. Le insistió hasta que me respondió: 'Viejo Culeado'".

Por último, afirmó que la joven pretendía pasarle "con un representante, pero yo necesitaba que solucionaran ese problema con urgencia. Igual, con ese nombre inclusive me dieron el turno para hacer todo el trámite, tal cual lo decía la boleta", explicó indignado.