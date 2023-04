¡La abuela rapera que se hizo viral en redes!

Una abuela argentina de 73 años se hizo viral en redes, durante la última semana, por su cautivante rap dedicado a "Ciudad Evita", la localidad del conurbano bonaerense que la vio crecer. En una reunión familiar, Ilde Martorelli desplegó sus habilidades sobre la base y el ingenio de sus rimas ganó elogios de muchas provincias e incluso de todas partes del mundo, como "España, Italia, Finlandia y Portugal", según comentó la protagonista este viernes en diálogo con medios nacionales.

"Ciudad Evita, Ciudad Evita, cuando te nombro mi corazón se agita", dice el estribillo de la pegadiza canción, que narra el paisaje de la ciudad y porqué es considerada Patrimonio Nacional, pero también manifiesta su enojo con el servicio de transporte público. "Tú me das placer, menos cuando tengo que tomar el 86", dice una de las quejas.

"Me gusta la música en general... cuando era joven, escuchaba heavy metal y me agrada cómo los jóvenes bailan Hip Hop, entonces se me ocurrió escribir un rap para que pueda ser bailado por la gente. A la letra la escribí hace 15 años y siempre la canto en los encuentros familiares", explicó Ilde.

Además, contó que a raíz del éxito de su canción volvió a escribir y que decidió abrir una cuenta de Instagram (@abuelita_ciudaviteca) para que los usuarios puedan escribirle y así recibir opiniones sobre su arte.