Los mejores memes de la llegada de Messi a Miami

Ya en 1999, Babasónicos tuvo la capacidad de detallar el mítico vínculo de Argentina y la ciudad de Florida en su disco llamado -mirá que casualidad- Miami. La tapa, es un mapa nacional que, donde debería figurar Misiones, lo intercambian por la figura geográfica del lugar del país del norte. En 2006, hubo una foto muy particular de Leo con los integrantes de la banda que con el tiempo se transformó en las más out of context del astro futbolístico. Sí: Miami, Babasónicos, Messi. El eterno retorno del meme.

La llegada de Messi a Miami no solo revolucionó el mundo del deporte, sino que también del universo virtual. Si bien no es la primera vez que un astro del fútbol llegue a la ciudad de Florida (Pelé ya había tenido su oportunidad), el arribo del diez argentino tendrá un condimento especial por las venideras Copa América y Copa del Mundo que se disputarán en ese país. Y, también, por la histórica relación del punto estadounidense con la farándula nacional.

Además del mundo musical, también estuvo el mundo del gaming. Para aquellos que pasaron horas jugando al GTA Vice City, hubo espacio para sus memes.

Por supuesto, si Estados Unidos y Argentina se ven involucrados, no pueden faltar Los Simpsons. Quizás, el punto de encuentro más frecuente que existe entre ambos mundos.

Obviamente, el mundo futbolístico dio su cuota de humor ante esta noticia que sucumbió el ámbito:

Messi viendo que el padre arreglo con la MLS pero el le habia pedido la MSN pic.twitter.com/FUVpJKj4GU — Fran (@frabigol) June 7, 2023

Genuinamente, no sólo los hinchas del Barcelona se vieron decepcionados, sino que en los Emiratos Árabes también. Ante esos chistes de que Messi tenía todo arreglado con algún club rico de Medio Oriente tras todo lo que pasó en Qatar, algunos en internet aprovecharon para reírse .