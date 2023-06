Messi al Inter de Miami: “Decidí continuar mi camino ahí”

Se terminó la intriga y Lionel Messi ya anunció donde seguirá su carrera futbolística: El Inter de Miami. El campeón del mundo llegará a la MLS para revolucionar Estados Unidos luego de cerrar su capítulo en el Barcelona.



A través del diario español Sport, el capitán argentino hizo una entrevista que confirmaba los rumores sobre ser el nuevo jugador del equipo de Beckham. En una serie de videos, el diez confesó que quiere alejarse de Europa y volver a comenzar un sueño en otro continente: "Tenía mucha ilusión de volver a Barcelona, pero no quería esperar a ver qué iba a pasar y dejar mi futuro en manos de otros. Quería tomar mi propia decisión. Voy a ir a Miami. Quiero salir del foco e irme de Europa"



El mejor jugador de la historia tenía la ilusión de volver al Barcelona, pero no de la forma en que se estaba generando el mercado de pases. A pesar de ser el club con el que ganó todo, su dolorosa salida dejo cicatrices que aún no se curan:

“Quería tomar mi propia decisión, pensando en mí y en mi familia. Ya se me acusó de muchísimas cosas que no fueron ciertas en mi carrera en el Barcelona y ya estaba un poco cansado, no quería pasar por todo eso."



El capitán de la Selección que conquistó la gloria eterna en Qatar, ya no quiere estar en el viejo continente. Sus declaraciones dejaron en evidencia que su paso por Paris no fue de los mejores momentos de su vida:



"Fueron dos años en los que no era feliz, no disfrutaba, y eso afectaba mi vida familiar. Me perdía mucho de la vida de mis hijos. El primer año fue muy difícil. El segundo, los primeros 6 meses me sentí muy bien. Esperaba terminar de otra manera."