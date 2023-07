Netflix elimina uno de los planes más comprados por los usuarios

La empresa Netflix confirmó un nuevo aumento que impactará a varios de sus usuarios. Entre los cambios, los suscriptores perderán acceso al plan "Básico" sin publicidad que tenía un costo de u$s 9.99 en los Estados Unidos y el Reino Unido. Esta decisión forma parte de la estrategia de la plataforma para incentivar a los nuevos suscriptores a elegir opciones de suscripción más caras y con mayores beneficios, lo que resultará en un mejor panorama para el negocio.

Según la información proporcionada, parece que la plataforma actualmente ofrece tres modalidades para nuevos suscriptores en los sitios internacionales: el nivel "Estándar con anuncios" por u$s 6.99, el plan "Estándar" por u$s 15.49 y el plan "Premium" por u$s 19.99. El plan básico ya no está disponible para nuevos miembros o aquellos que se reincorporan, aunque los suscriptores actuales que están en el plan básico pueden permanecer en ese plan hasta que cambien o cancelen su cuenta.

La empresa y una medida que afectará directamente a los precios.

Los nuevos cambios en las modalidades de suscripción de Netflix solo se aplican a los nuevos suscriptores o aquellos que vuelven a suscribirse después de un periodo de inactividad. La estrategia de la compañía es incentivar a los nuevos usuarios a optar por el plan con publicidad o el plan "Estándar", que tiene un precio más elevado en comparación con el plan de publicidad. Esta medida llegará a España y es muy probable que tambien lo haga en Argentina.

CUÁLES SON LOS PRECIOS ACTUALES DE NETFLIX EN EL PAÍS