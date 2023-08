Netflix: la nueva película de Wes Anderson ya tiene fecha de estreno

Netflix anunció la fecha de estreno de La maravillosa historia de Henry Sugar de Wes Anderson. El nuevo mediometraje, basado en el cuento de Road Dahl del mismo nombre, llegará al servicio de streaming el miércoles 27 de septiembre, luego de su estreno en el Festival de Cine de Venecia.

Con una duración de 39 minutos, el film está protagonizado por Benedict Cumberbatch como el personaje principal y Ralph Fiennes como Roald Dahl. Completan el reparto Dev Patel, Sir Ben Kingsley y Richard Ayoade.

En una reciente entrevista, Anderson mencionó que hace rato quería adaptar la historia y que la familia Dahl lo reservó específicamente para él. "Sabía que lo que me gustaba de la historia era la manera en que estaba escrita, las palabras de Dahl. No podía encontrar la respuesta y luego, de repente, la encontré. No es una película completa. Es como de 37 minutos o algo así. Pero cuando estaba listo para hacerlo, la familia Dahl ya no tenía los derechos en absoluto. Habían vendido todo el acuerdo a Netflix", expresó el director.

Anderson continuó, "de repente, no había otro lugar donde hacerlo ya que ellos tienen los derechos". Anderson también comparó el lanzamiento con su cortometraje de 2007, "Hotel Chevalier", que también se estrenó en el Festival de Cine de Venecia antes de estar disponible en la tienda iTunes".

Wes Anderson lanzó su primera adaptación de Roald Dahl, "Fantastic Mr. Fox", en 2009. Su película más reciente, "Asteroid City", se estrenó en cines a principios de este año.