El Oso: Cinco cameos en la segunda temporada

La segunda temporada de "El Oso" ("The Bear") finalmente llegó a Star Plus, prometiendo superar incluso la exitosa primera entrega. Esta revelación televisiva del 2022 se perfila como favorita en la categoría de "comedias" durante la temporada de premios, gracias a los cameos que propone en los diez nuevos episodios.

En la primera temporada se desarrolla la historia de un chef de alta cocina que abandona una exitosa carrera para regresar a su Chicago natal y ponerse al frente del restaurante de su hermano, luego de que este muera repentinamente.

Si bien en esta primera entrega el espectador puede apreciar la vorágine que se vive dentro de una cocina y cierta hostilidad inherente a esos espacios de trabajo, donde conviven las personalidades con el cumplimiento del deber frente a las demandas de los clientes, también es el retrato de un duelo y los misterios que giran en torno al fallecimiento de su hermano. Algo que no termina de aclararse en la evidencia que el protagonista va recogiendo a cuentagotas.

La nueva temporada, que estrenó el 23 de agosto, es como un espejo inverso de la primera que se trataba de una historia que cerraba etapas. En esta nueva entrega, la trama lleva a los protagonistas a reinventarse e inciar nuevos ciclos.

Carmy (Jeremy Allen White) decide abrir su propio restaurante y colocarlo a la altura de sus experiencias previas. Todos, entonces, deben comenzar de nuevo. Algo que, para los empleados de edad más avanzada acostumbrados a hacer sánguches de carne, se presenta como un desafío doble. Ya que tendrán que especializarse en un nuevo estilo de cocina y dejar la terquedad de lado. Cuando pensaron que en sus vidas las cartas ya habían sido barajadas, su jóven patrón los invita a volver a renacer.

La hostilidad del ambiente laboral se traslada a cuestiones que son ajenas al personal, lo cual nos da la pauta de que el grupo ya está consolidado, para concentrarse en el proyecto del restaurante propiamente dicho. Ahora los desafíos son las reformas edilicias, la seguridad, la higiene, los proveedores, la competencia... Se trata de una historia más bien introspectiva, donde los chef deben reencontrarse con la inspiración y responder a la pregunta: ¿Por qué cocinamos? Algo que nos invita a reflexionar sobre nuestras propias experiencias laborales y las metas que nos proponemos.

En esta nueva temporada conoceremos mejor a los personajes secundarios, incluso hay capítulos que son completamente dedicados a un individuo.

La creatividad que les demanda este nuevo trabajo constrasta con la mecanicidad del viejo restaurante y entonces es cuando surge el vértigo de qué pasará si el proyecto no prospera. Es en esta búsqueda que se desarrollará la historia.

Volviendo al título de la nota, con el éxito viene el presupuesto y, con ello, actores más taquilleros. Si preferis mantener el suspense, te aconsejamos que dejes de leer y reserves esta nota para más adelante.

Sin embargo, si no te importan las revelaciones, te mostramos cinco de las destacadas apariciones especiales en la dramedia ideada por Christopher Storer y protagonizada por Jeremy Allen White en el papel de Carmen ‘Carmy’ Berzatto.

Will Poulter (Las crónicas de Narnia)

Como te contamos, la segunda entrega de El Oso permite que cada uno de sus personajes tenga su momento para brillar. Si bien todos le ponen garra a la próxima inauguración, este también es un período de reflexión donde cada uno busca su propio camino. Es el caso de Marcus (Lionel Boyce) que, impulsado por Carmy, viaja a Copenhague (Dinamarca) para perfeccionar su técnica y sus postres, aprendiendo de uno de los mejores chef a nivel mundial. Para el cuarto capítulo (“Honeydew”), Will Poulter se pone en los zapatos de Luca, amigo/rival de Berzatto en su juventud, y un verdadero apasionado por la pastelería

Olivia Colman (The Crown)

Si seguiste leyendo, tené en cuenta que habrá más spoilers. Sin duda, el episodio "Forks" se destaca como uno de los mejores de la temporada, siendo una actuación excepcional para Ebon Moss-Bachrach en su papel como Richard Jerimovich. Richie, el primo que suele desviarse, cambia su perspectiva al trabajar en un restaurante tres estrellas Michelin durante una semana. Esto desencadena nuevas posibilidades. Además, Olivia Colman brilla como Terry, la chef a cargo del establecimiento, permaneciendo en las sombras hasta el impresionante final del capítulo.

Molly Gordon (Animal Kingdom)

Una de las revelaciones de Shiva Baby (2020) se une a la segunda temporada de la serie como Claire, una antigua amiga de Carmy que se convierte en su interés romántico. Mientras sus compañeros trabajan en equilibrar vida personal y laboral, aprendiendo y adaptándose positivamente al cambio, Carmy se enreda en sus propias obsesiones. Molly Gordon brilla en cada uno de sus capítulos y la esperanza de su regreso para la próxima temporada está presente.

Jamie Lee Curtis (Halloween)

Nos adentramos en térreno de Óscar con Jamie Lee Curtis, quien afronta una tarea monumental al encarnar a Donna, la matriarca de los Berzatto. La madre de Carmy, Mikey y Sugar hace su entrada en escena en el doble episodio "Fishes", llevándonos tanto al pasado como a una Navidad familiar sumamente complicada, enriquecida con notables cameos. Este flashback llena varios vacíos en la historia del protagonista y aclara las razones detrás de muchas de sus decisiones. Curtis se destaca al personificar a la madre manipuladora, abusiva y alcohólica que no puede conectarse con sus hijos ni celebrar sus triunfos.

Bob Odenkirk (Better Call Saul)

Ya teníamos conocimiento de que el querido ex abogado de Albuquerque iba a ser parte de la segunda temporada de "El Oso". Odenkirk interpreta a 'tío' Lee, uno de esos invitados que con solo un par de comentarios puede desbaratar cualquier reunión familiar. En la misma cena navideña en la que conocemos a Donna, Lee no puede evitar entablar una conversación con Mikey (Jon Bernthal), incluso antes de que se sirva la comida. Esto desencadena una discusión que no se mantiene solo en lo verbal y que influye en muchas de las decisiones futuras del fallecido hermano mayor.