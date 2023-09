Los increíbles estrenos de Netflix en septiembre

Netflix comienza el mes de septiembre con increíbles estrenos. Entre ellos, el cierre y última temporada de Sex Education, que estará disponible desde el 21 de septiembre en la plataforma de streaming.

Además, habrá más reality shows, documentales variados, películas animadas, dramas y producciones sensuales.

“Sex Education” (temporada 4) - Estreno: 21 de septiembre

Se trata de uno de los estrenos más esperados. No solo de este mes, sino de todo el año. Sucede que la serie se ha vuelto muy popular y es de las más vistas en la plataforma. En ella, adolescentes exploran su sexualidad.

“Final feliz” - Estreno: 1 de septiembre

La película tiene una trama que sigue a Luna, quien siente insatisfacción en su vida sexual con su esposo Mink, a pesar de llevar solo un año casados. La relación se enfrenta a una prueba cuando Luna propone la incorporación de una tercera persona en su vida íntima.

“Desencanto” (temporada 5) - Estreno: 1 de septiembre

La esperada última temporada de “Desencanto” (“Disenchantment”), trae los capítulos finales de esta animada serie creada por el mente detrás de “Los Simpsons”.

“Scouts Honor: The Secret Files of the Boy Scouts of America” - Estreno: 6 de septiembre

Para los amantes de los documentales, narra la historia de sobrevivientes, denunciantes y expertos que revelan la encubierta de décadas de casos de abuso sexual por parte de los Boy Scouts of America y su devastador impacto.

“El cuerpo en llamas” - Estreno: 8 de septiembre

Cuando se encuentra el cuerpo quemado de un policía, los primeros sospechosos son su esposa y el presunto amante de la misma. ¿Pero quién es realmente el responsable? Una historia inspirada en hechos reales.

“La probabilidad estadística del amor a primera vista” - Estreno: 15 de septiembre

Si buscas una encantadora comedia romántica, esta película es ideal. Basada en la famosa novela homónima de Jennifer E. Smith, sigue la historia de Hadley, quien después de perder su vuelo de Nueva York a Londres, se encuentra casualmente con Oliver en el aeropuerto. La conexión entre ellos es instantánea y, a pesar de pasar una sola noche juntos en el avión, el destino los separa al aterrizar en Heathrow.

“Love Is Blind” (temporada 5) - Estreno: 22 de septiembre

En esta entrega, el reality show vuelve con más fuerza que nunca, llevando a las cabinas a nuevas parejas dispuestas a buscar el amor verdadero sin dejarse llevar por las apariencias.

"Mini Espías: Armagedón” - Estreno: 22 de septiembre

Dos hermanos que se ven obligados a enfrentarse a sus enemigos para rescatar a sus padres. Con base en la sinopsis oficial de la película, la trama se centra en los hijos de los agentes secretos más destacados del mundo, quienes, sin darse cuenta, ayudan a un influyente desarrollador de videojuegos a liberar un virus informático que otorga control sobre la tecnología global.

“Castlevania: Nocturno” - Estreno: 28 de septiembre

En un rincón apartado del país, la aristocracia contrarrevolucionaria se alía con el temible Vampiro Mesías, quien busca liberar un ejército de vampiros y criaturas de la oscuridad para subyugar a la humanidad y extinguir la revolución. Annette, una hechicera del Caribe, busca a Richter Belmont, el último descendiente de los cazavampiros, para liderar la resistencia contra el Vampiro Mesías y su plan siniestro.