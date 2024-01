El guardavidas argentino que es furor en Instagram

Con más de 20 años de trayectoria, Hernán Carro (40) asegura que la profesión de guardavidas arrastra varios mitos. Uno de los principales tiene que ver con las situaciones de riesgo en el mar. “Cuando alguien no puede salir del agua, no suele mover los brazos y gritar: ‘Me ahogo’. Eso no existe, pasa solamente en las películas. Es más, por lo general, sucede todo lo contrario. La persona trata al máximo de salir sola; creo que por una cuestión de vergüenza”, dice. “En esas situaciones, el consejo es que levanten la mano enseguida. Si levantan la mano, los vamos a ir a buscar”, agrega.

En la Playa Popular 2, ubicada en pleno centro de Mar del Plata, a Hernán lo conocen todos. Las razones son varias: primero, porque es la octava temporada consecutiva que trabaja allí. Segundo, porque lleva un tiempo dando consejos para turistas y aspirantes a guardavidas en las redes sociales. Lo hace desde una cuenta de Instagram a la que llamó @la.popu2 y que ya suma más de 14 mil seguidores.

“La idea surgió por la pasión hacia la profesión. A mí me costó mucho ingresar como guardavidas. Fui suplente durante varios años. Soy de la provincia de Buenos Aires, de Morón, y siempre quise dedicarme a esto. Arranqué con consejos para los aspirantes y, más adelante, empecé a generar contenido para los turistas. Fue después de un video que subí y que se hizo viral. Era de dos surfistas amateurs que estaban en Playa Grande, al lado de la escollera, y que no podían salir del mar. Grabé la secuencia, los ayudé a salir, y después expliqué lo que debieron haber hecho. La recepción que tuvo fue enorme”, cuenta Hernán a Infobae.

Los videos son informativos y abarcan distintas temáticas: desde qué hacer hacer si se pierde un niño en la playa, pasando por cómo hay que actuar si aparece un lobo marino en la orilla. Generan conciencia y, además, sirven para prevenir riesgos. Los graba con la ayuda de sus compañeros (Santiago, Gabriel y Agustín) y siempre con un ojo puesto el mar. En lo que va de enero, dice el guardavidas, no hubo que hacer muchos rescates. “Recién ahora, en la segunda quincena, se activó un poquito más. El jueves 18, por ejemplo, hubo tres. Todos fueron en el turno tarde, entre las 14 y las 20, que es cuando hay más concurrencia. Yo estoy por la mañana, pero me quedé un rato más y colaboré en uno”, cuenta.

Fuente: Infobae