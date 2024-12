Difunden el video de la violenta pelea entre el influencer libertario y el líder piquetero Eduardo Belliboni

Un violento cruce entre el líder del movimiento piquetero Polo Obrero y un mediático influencer libertario terminó con empujones y golpes de puño. Todo ocurrió durante una entrevista en vivo de la periodista María Julia Oliván. La violenta escena se vivió durante una transmisión de streaming realizada este jueves, pero recién hoy se conoció el video.

En la tarde de ayer la reconocida periodista invitó a su programa en Border Periodismo al líder del Polo Obrero, Eduardo Belliboni, y a un mediático influencer militante de La Libertad Avanza, Fran Fijap. Luego de un picante debate, la discusión fue subiendo de tono hasta que Belliboni lo enfrentó con golpes de puño.

El primero que dio a conocer la situación ocurrida fue Fijap, un influencer libertario que se hizo famoso tras ser perseguido por manifestantes durante una protesta en Plaza de Mayo.

Según publicó el influencer en la red social "X", recibió algunos golpes de puño y empujones por parte del piquetero líder de la organización social Polo Obrero luego de una caliente discusión.

La violenta escena fue difundida por militante de LLA que acompañó con cuatro fotos que ilustraron el tenso momento, ya que el video del programa no había trascendido hasta hoy.

Belliboni y Fijap a las piñas durante una entrevista.

"Urgente, gravísimo. Belliboni intentó asesinarme", escribió el influencer libertario en la red social. Sumó más leña al fuego al publicar: "queda demostrado lo que son esta lacra inmunda. No solo me pegó a mi, también a María Julia Oliván".

En las imágenes se puede ver cómo Fijap se resguarda de los golpes usando a Oliván como escudo humano, quedando la periodista en medio de los empujones y mostrando gestos de intentar separarlos. Mientras, Fijap esgrime leves sonrisas al mirar a cámara, como si la situación le causara algún tipo de diversión.

"Dame la mano e invitame a tu programa, y voy", dijo Belliboni al tiempo que extendía el brazo para saludar a Fijap, mientras éste le respondía: "Qué te haces el canchero pedazo de bobo, sos un tipo grande, sos un maleducado boludo, toca para allá boludo".

"No me digas boludo porque me levanto y te doy un sopapo", le dice Belliboni, y Fijap le responde "dale, vení".

La catarata de insultos hizo explotar al líder piquetero quien se puso de pie con su casi metro noventa de altura y arrinconó al influencer quien se resguardó detrás de la periodista.

En diálogo con un medio nacional, el militante libertario explicó que todo inició cuando le mostró videos de "cuando el Polo Obrero no le permite a una madre buscar el cuerpo de su hijo muerto. Y estas cosas a Belliboni se ve que le sentaron mal. Actuó con violencia, fue agresivo, en todo momento me empezó a decir que yo era un pibe que si me pegaba una piña me mataba”. En medio de la pelea quedó la periodista María Julia Oliván.

Por su lado, Belliboni explicó que el que inició la agresión fue Fijap.

"Él me empujó y me insultó, tuve la actitud de defenderme”, expresó el líder piquetero en diálogo con una radio. Dijo que al terminar el programa el influencer estaba enojado por el resultado de la entrevista y que cuando le fue a dar la mano para despedirse, Fijap le dijo: "yo no te voy a dar la mano porque sos un viejo pelotudo". Luego, se habría parado y lo empujó.

“Yo pasé por muchas cosas, un chiquito como estos que todavía se hace pis en los calzoncillos no me va a empujar. Yo tengo 65 años, no soy un fisicoculturista, tengo dos by pass y siete stent”, relató el militante social.

