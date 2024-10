Video: agredieron a un militante libertario cerca del Congreso tras el veto

Escenas de extrema violencia se vieron en televisión este miércoles, luego que la Cámara de Diputados mantuvo firme el veto a la Ley de Financiamiento Universitario: el youtuber libertario Fran Fijap se metió en la manifestación fuera del recinto y fue atacado salvajemente.

El sujeto en cuestión debió meterse en una rotisería aledaña al Congreso de la Nación al verse rodeado: "Como siempre, voy a las marchas a hacer entrevistas, a preguntar y a debatir. Vino toda una horda y me empezaron a cagar a piñas. Me robaron el celular y me tuve que meter en la rotisería. Uno me quiso venir a pegar y empecé a correr", dijo Fran Fijap ante el canal TN.

— mejorinformado.com (@mejorinformado) October 9, 2024

"Rompieron cosas, empezaron a pegarle a las persianas. Los chicos del local me defendieron", concluyó.

En el video, se percibe que además de atacar al militante, los agresores intentaron robar una bicicleta del interior del local, y golpearon a uno de los empleados que forcejeó para recuperarla. Hay un hombre con la camiseta de la selección Argentina, que le propina al menos dos golpes en su rostro y, ante la presencia de las cámaras, recapacita y coopera para devolverle la bici al mismo joven que golpeó segundos atrás.

La casa de empanadas donde se refugió el youtuber agredido fuera del Congreso. Foto: (Captura TN)

Fran Fijap fue atendido luego por personal policial y de salud tras los graves incidentes.

Qué dijo la empleada de la rotisería en la que se refugió el libertario

Candela, la empleada de la rotisería dijo ante las cámaras: "Veo que agarra uno y entra de golpe y se va para atrás, diciendo que lo estaban cagando a palos y tenía toda la cara moreteada".

La joven comentó que desde ese momento, "empezaron a tirarse personas sobre el mostrador, nos rompieron la persiana, el cartel que estaba acá fuera lo hicieron mierda. Había uno de remera de Argentina que se quiso meter adentro y ligó un par de patadas", aseguró.

Hubo cientos de personas, entre manifestantes, periodistas y policía, que se quedaron fuera del recinto en el que se desató el caos. Foto: (Captura TN)