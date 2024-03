Avión en peligro: se durmieron los dos pilotos, media hora

Durante 28 minutos, un avión comercial con 153 pasajeros a bordo tuvo dormidos a sus dos pilotos, capitán y acompañante. El avión cambió de rumbo, incluso, y las comunicaciones quedaron suspendidas. Ocurrió en un avión del compañía Batik Air, en Indonesia.

Según un informe del Comité Nacional de Seguridad en el Transporte de Indonesia, no sufrieron daños los 153 pasajeros ni los cuatro auxiliares de vuelo que iban a bordo del Airbus 320. El vuelo fue de dos horas y 35 minutos, el pasado 25 de enero. La información al respecto se tuvo oficialmente en las últimas horas.

El informe indica que media hora después del despegue el capitán pidió al copiloto permiso para “descansar” y se durmió durante 45 minutos. Durante los siguientes minutos, el copiloto mantuvo varias veces contacto con el centro de control en tierra para solicitar permisos de cambios de rumbo por el mal tiempo, pero las comunicaciones quedaron interrumpidas minutos después, cuando también se quedó dormido.

Los responsables de los centros de control en tierra de las localidades de Makassar y Yakarta trataron varias veces de contactar con los pilotos, que no respondían a las llamadas, mientras el avión mantenía un rumbo algo desviado del inicialmente previsto.

Cuando habían pasado 28 minutos desde la última comunicación registrada, el capitán se despertó, se dio cuenta de que el avión mantenía un rumbo erróneo y despertó a su segundo, apenas vio que él también se había quedado dormido. Respondió a las llamadas que le habían llegado, tanto desde los centros de control en tierra como de otro piloto que volaba en otro avión, y alegó problemas con el sistema de comunicación por radio para justificar la ausencia de respuestas.

El informe no revela el nombre de los pilotos, pero sí indica que el capitán tiene 32 años y su segundo 28, y detalla también su historial de vuelo en los últimos meses y el descanso que tuvieron en las 24 horas anteriores al vuelo. El capitán tuvo un vuelo la mañana anterior, apenas 19 horas antes de este, mientras que el copiloto no trabajó, pero estuvo ocupado mudándose de casa y no pudo descansar bien porque tuvo que ayudar a su esposa en el cuidado de sus niños gemelos de corta edad en el tiempo en que tenía previsto dormir.

Tras este incidente, el Comité Nacional de Seguridad en el Transporte pidió a Batik Air que durante el vuelo los tripulantes hagan comprobaciones en la cabina para evitar este tipo de incidentes y que se aseguren de que tanto los pilotos como el resto de la tripulación hayan tenido el descanso necesario.