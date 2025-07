Uno de los futbolistas "pesados" que no es tenido en cuenta en Boca podría mudarse a Rosario. Cristian Fabbiani está interesado en incorporar a Sergio Romero como refuerzo de se Newell's. El arquero de 38 años no es tenido en cuenta por el cuerpo técnico liderado por Miguel Ángel Russo y, ante el llamado del Ogro, se mostró dispuesto a pasar a la Lepra. No obstante, su traspaso está sujeto a lo que pase con Keylor Navas, que estuvo cerca de irse del elenco rosarino pero por ahora se queda.

Romero, que finaliza su contrato con el Xeneize, a fin de año quedó relegado en la consideración de arqueros por detrás de Agustín Marchesín y Leandro Brey, y tanto desde la dirigencia boquense (por su alto contrato) como el propio Chiquito pretenden una salida. Así fue que el guardameta dio su visto bueno ante el llamado de Fabbiani. Su última aparición oficial fue en el empate sin goles ante Huracán el 23 de noviembre de 2024.

Depende de Keylor

El interés del entrenador de Newell's por incorporar a Romero responde directamente a la posible salida de Navas. El arquero costarricense llegó hace seis meses y hasta anoche parecía que se concretaba su salida a Pumas de México, algo que hasta ahora no se concretó por los rosarinos rechazaron la oferta de club mexicano. La voluntad de la Lepra es sostener al ex Real Madrid, pero el Ogro activó un "plan B" para la posible salida del futbolista de Costa Rica, cuya intención es marcharse de Rosario.

Navas no estuvo en la primera fecha y pretende una salida de Newell's. Por ahora, se queda.

Navas protagonizó una de las historias insólitas del fin de semana, ya que no estuvo ni en el banco para el debut de su equipo en el certamen local por una enfermedad y lo reemplazó Williams Barlasina, obligando a Fabbiani a improvisar con Darío Benedetto como arquero suplente por la ausencia de otro golero en el plantel. Desde su cuenta de Instagram, el tico aclaró los rumores relacionados con su salud: "Después de un día terrible con vómitos y malestar estomacal, gracias a Dios se sacaron los tres puntos. Ahora a seguir las indicaciones médicas para estar bien lo antes posible. Gracias a todos por sus mensajes de apoyo". No obstante, sigue siendo mirado de reojo.