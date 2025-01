Video viral: Brasileñas impactaron por su nivel jugando al fútbol en la playa

Teniendo en cuenta que muchos argentinos viajaron a Brasil para disfrutar de sus vacaciones, no paran de sorprenderse con la habilidad a la hora de jugar al fútbol en la playa. Pero no sólo de los hombres, sino que también de las mujeres. Es que se volvió viral un video de un grupo de brasileñas jugando al popular “que no se caiga”.

Acá en Argentina, también es popular el famoso juego que se lleva a cabo entre un grupo de amigos, en el cual comienzan a hacer jueguitos para pasarse la pelota tratando de que este no toque el piso. Sin embargo, en el país vecinos las brasileñas parecen estar en un nivel superior.

Se debe a que se volvió viral el video de un grupo de mujeres jugando con una pelota a orillas del mar. En este sentido. la habilidad con la que se pasan la pelota impactó a los argentinos, a tal punto que el video se terminó volviendo tendencia.

En las imágenes se puede ver que son cuatro amigas brasileñas en bikini que juegan con una pelota de color amarilla y negra. Es por eso que por el aire se la pasan sin escatimar en lujos. Es que se puede ver su calidad para desempeñarse en el juego utilizando el taco, la cabeza, rodilla y otras partes del cuerpo.

Ante la dificultad que parece tener este juego, se descubrió un secreto que facilitaría desempeñarlo. Es que en Argentina la costumbre es jugarlo con une pelota de cuero, lo cual representa una dificultad mayor por el peso que tiene. Sin embargo, en Brasil este juego se lleva a cabo con una pelota de goma.

"Brasil":



Por este video viral de unas brasileñas jugando a que no caiga. pic.twitter.com/zqG6XrJCih — Tendencias Deportes (@TendenciasDepor) January 14, 2025

Es decir que se desempeñan con esas típicas pelotas de playa que suelen ser muy liviana y es común que la utilicen los niños. Si bien es innegable su habilidad, este detalles es uno de los secreto que tienen las brasileñas y brasileños para desempeñarse en este juego tipico.

Fue así como en las redes sociales llovieron los elogios: “Uff, lo que juegan y viendo el vídeo, siempre tuve una duda ¿La pelota no pesa?”, “Ningún argentino debe saber hacer eso jajaa”, “Mi miedo al llegar a Brasil es que me digan que les falta 1 para jugar un picado de futbol en la playa”, “Cualquiera hace eso con una pelota de goma”, “Como carajos hace para pegarle al balon de espaldas jajaja”.