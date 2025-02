La artista de Cipolletti que pinta el terror en los objetos menos pensados

El arte es un modo de expresión sin límites. Nerea González es una artista que tiene presente este elemento y propone en sus producciones, un mundo relacionado al terror, lo macabro y lo gótico. La artista dialogó con Mejor Informado sobre cómo fue su llamado al arte.

“Hago producciones relacionadas al terror desde los 15 años, pero sólo pintaba remeras y hacía dibujos únicamente para mi. Recién en el año 2022 empecé un emprendimiento específicamente relacionado al terror.”, contó.

Actualmente pinta y vende su arte en soportes de los más originales. Van desde bastidores de tela y placas de fibrofácil hasta cajitas, peluches y figuras decorativas. También trabaja con porcelana para moldear, creando muñecas y accesorios como aros y dijes.

Algunos de sus trabajos.

“Lo que más me gusta hacer son cuadros, disfruto mucho de pintar personajes o artistas que me inspiran y ponerles un poco de mi estilo. También disfruto personalizando peluches, con costillas, huesos en general y sangre. Hacer muñecas desde cero y su ropa también, aunque es lo que menos hago porque lleva mucho tiempo”, explicó Nerea.

Sus producciones están inspiradas en el cine de terror y la cultura gótica, rama del arte que influyó a arquitectos, músicos, pintores, escultores y escritores. Para ella su arte tiene elementos característicos que lo distinguen de otros artistas, principalmente por ser raro, macabro, gótico, siniestro y hasta melancólico en algunos casos.

Nerea comentó que, aunque vive en Cipolletti, suele mostrar y vender su trabajo en ferias de Neuquén. “Cuando muestro mi arte la gente se sorprende, pero siempre he recibido muy lindas palabras. En la feria algunos nenes se asustan al ver mis creaciones, pero siempre me dicen que es muy único. Por suerte la gente me apoya bastante”, recordó.

Nerea con su stand "Gothic Boutique".

Además de “feriar”, Nerea expone en galerías de arte. Una de las más destacadas es el Museo Nacional de Bellas Artes en Neuquén. “Estuve exponiendo allí, en el festival de cine internacional "ETREUM Horror Film Fest". Me cedieron un espacio para que pueda mostrar mis cuadros. Fue en el mes de agosto y octubre del año pasado” .

La artista tiene en mente seguir “feriando” por Neuquén y alrededores. Los sábados suele presentarse en la Feria Casita Emprendedora en el Parque Central.

Sus trabajos también se encuentran en su cuenta de Instagram @gothic.boutique.cipolletti.