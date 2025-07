El concejal Pablo Emanuel López, reconocido como el más joven en asumir una banca en Salta y miembro del espacio La Libertad Avanza, presentó su renuncia luego de ser denunciado por extorsión sexual por una militante de su propio partido. La acusación, registrada en la Fiscalía de Violencia Familiar y de Género, incluye audios donde López propone realizar actos sexuales a cambio de reducir descuentos salariales.

Según la denuncia, la víctima, que también trabaja en el despacho del concejal y es convencional municipal electa, percibía un sueldo de 500 mil pesos mensuales, pero López le retenía 200 mil pesos. En uno de los audios difundidos, el concejal afirma: "Por cada chupada de p... te descontaba 10 mil pesos". La conversación fue divulgada por un canal local y generó una fuerte repercusión en la política salteña.

Durante la discusión, la mujer cuestionó la situación: "Querés hacer caja con 500 mil pesos al mes, porque mi sueldo era de 500, pero te quedás con 200 y me quedan 300". La respuesta de López fue agresiva y misógina: "No me forreés, dejá de forrearme y te voy a escuchar", seguida de la oferta explícita para disminuir los descuentos a cambio de sexo oral. La denunciante rechazó la propuesta con indignación: "¡¿Creés que soy una puta?!".

La Justicia otorgó a la víctima un botón antipánico y mantiene el expediente bajo reserva mientras avanza en la recopilación de pruebas, que incluyen audios, chats y testimonios. Fuentes cercanas al caso indicaron que la relación entre ambos ya estaba marcada por conflictos y dinámicas de poder abusivas.

Este caso tiene una fuerte carga política, ya que la denunciante pertenece al mismo espacio político que López, y se produce en un contexto de tensiones internas en La Libertad Avanza, a semanas del cierre de listas para las elecciones provinciales del próximo 26 de octubre.

En septiembre de 2022, López había criticado duramente a un exconcejal acusado de violencia de género, declarando: "Como políticos debemos promover los valores del respeto, la libertad y la equidad" y afirmando que "no aceptamos ningún tipo de violencia". Hoy, esas palabras contrastan con las acusaciones en su contra y afectan su imagen pública.

Ante el escándalo, La Libertad Avanza emitió un comunicado aclarando que no ampara ni protege a dirigentes involucrados en conductas que comprometan la integridad y los valores del partido. Además, expresaron su confianza en la Justicia y reiteraron su compromiso con una política ejemplar.

Horas después, Pablo López presentó formalmente su renuncia al Concejo Deliberante, denunciando ser víctima de "hostigamiento político y persecución personal" y argumentando que prefiere "dar un paso al costado antes que ser funcional a operaciones que nada tienen que ver con el bienestar de los salteños". En su carta, sostuvo "con firmeza cada uno de los valores y convicciones que me trajeron hasta acá".

El Concejo Deliberante aceptó la renuncia y dejó vacante la banca a la espera de una resolución institucional. Por su parte, la investigación judicial continúa en curso y podría derivar en cargos penales contra el exconcejal.