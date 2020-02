Creció la producción de petróleo

El Instituto Argentino de Energía Gral. Mosconi (IAE) difundió el último informe correspondiente al 2019. El estudio muestra el comportamiento de la producción de hidrocarburos por cuenca y sus respectivas tendencias. Si bien el resultado de la producción anual es creciente en comparación con los resultados del 2017; las tendencias por cuencas y segmentos generan preocupación en los gobiernos provinciales y en la administración central.

Durante el 2019 la producción de petróleo se incrementó en un 3,9% respecto al año anterior. Cuando se analizan los valores por cuenca se observa que el Golfo San Jorge -la cuenca productora más importante de crudo- disminuyo el 2%, la Austral el 15,2% y la Cuyana el 1,7%; datos que “constituyen una tendencia crónica de larda duración” menciona el IAE.

A diferencia, la cuenca Neuquina con la formación geológica Vaca Muerta registró un incremento del orden del 12,3% respecto a la producción del 2018. Estos valores confirman que la industria petrolera orientó sus inversiones al No Convencional en detrimento del Convencional.

Cuando se realiza una apertura de los valores de producción por segmento de la actividad (Convencional – No Convencional) se obtiene que la producción convencional decreció el 4,5% mientras que el No Convencional aumento el 44,9%. Si bien el crecimiento del NC es importante, su producción actual no alcanza a reemplazar la convencional.

Estas tendencias generaron preocupación en los gobiernos provinciales, y en esa línea, la Provincia de Santa Cruz comenzó a analizar junto con el Secretario de Energía diversas propuestas que incluirían ventajas competitivas.

En función de los datos del IAE, las cuencas Austral y Golfo San Jorge fueron las más castigadas. La tendencia decreciente de la producción, por un lado, repercute directamente en los ingresos provinciales; y por otro, aumenta el desempleo impactando en la economía local.

En este sentido, los representantes de la OFEPHI (Organización Federal de Estados Productores de Hidrocarburos) plantearon la actualización del canon petrolero, implementar incentivos para desarrollar áreas de fronteras y definiciones sobre los derechos de exportación.

Como se observa, el resto de las provincias presionan a la administración central para equilibrar la explotación petrolera. Las ultimas señales del Gobierno Nacional sobre los proyectos de recuperación terciaria llevaron alivio a los gobernadores y algunas empresas locales que dependen de esta actividad.

Pero en este escenario de misterio y señales, Neuquén y Vaca Muerta siguen esperando el proyecto que posibilite el desarrollo y despegue de la formación geológica. Al parecer, febrero no será.