OPEP frente a un nuevo desafío

Esta semana se conoció que Donald Trump habló con Vladimir Putin y Mohammed bin Salman por la guerra de precios del petróleo. Minutos después, Arabia Saudita convocó a una reunión de emergencia a los miembros de la OPEP+.

“Creo que Rusia y Arabia Saudita, en algún momento llegarán a un acuerdo en un futuro no muy lejano, porque es muy malo para Rusia y Arabia Saudita” dijo Trump por la red social. El mensaje repercutió rápidamente en los mercados con un alza del 25% en los valores del barril del crudo este último jueves. La expectativa petrolera esta puesta en la reunión convocada por Arabia Saudita para este lunes.

Este sábados, los portales especializados consideraron que la propuesta enfrenta grandes desafíos y puede llegar a fracasar.

“Recortar mas de 10 millones de bpd de producción no es una solución real e incluso podría generar una reacción negativa en los mercados” dijo Cyril Widdershoven, asesor sobre el mercado energético mundial para Medio Oriente y sectores de energía en los Países Bajos, el Reino Unido y los Estados Unidos.

“Cuando los recortes de producción no logran elevar los precios del petróleo, el temor en el mercado podría alcanzar máximos históricos, haciendo que los precios del petróleo caigan a niveles inferiores a U$D 10 por barril en las próximas semanas” escribió en un portal especializado.

Según los medios internacionales, la próxima reunión de la OPEP + al cual fueron invitados también varias naciones productoras de petróleo -como Estados Unidos- será muy complicada. Los objetivos para la reunión virtual no están muy claros. Segun los medios internacionales "la invitación a EEUU por parte de Arabia Saudita es una jugada para exponer a Washington a un recorte de la producción de esquisto bituminoso".

Pensar que la industria de petróleo y gas de Estados Unidos puede acatar una decisión política de un control de la producción sin defenderse judicialmente es poco probable. Para Cyril Widdershoven avanzar en una reunión para exponer a la administración Trump es “ridículo… simplemente no está en el ADN del petróleo y gas trabajar juntos… la económica de libre mercado es la piedra angular de la sociedad y de los negocios” sentenció el consultor sobre las lecturas que los medios realizaban de la invitación de Mohammed bin Salman.

“En la actualidad, es poco realista convencer a una lista tan grande de naciones independientes para que se una a estos esfuerzos” dijo el propietario de la consultora holandesa Verocy y Global Head Strategy & Risk. “Es poco probable que países como Libia, Irán, Irak, Brasil y Canadá acuerden reducir la producción. Esta es otra razón por la cual la reunión de la OPEP probablemente fracase el próximo lunes” sentención Widdershoven en su reporte semanal.

Argentina, entre el precio sostén y la mirada internacional

Lo que se acuerde o no este lunes repercutirá definitivamente en la industria petrolera mundial. Es claro que el desafío está centrado en buscar alternativas conjuntas que eviten una mayor caída del precio del petróleo. El desafío no solo es acordar un nivel de producción global, sino influenciar en el crecimiento futuro de la demanda. Algo, que en Argentina, aún no está en agenda.

Hace pocos meses, los gobiernos provinciales difundían millonarias cifras sobre acuerdos de inversión con las petroleras. Hoy golpean las puertas de Rivadavia 50 para conseguir un precio sostén que les garantice el equilibrio presupuestario.

El análisis del economista Alejandro Demel puso en evidencia que “con un barril criollo a U$D 45, las provincias estaban recaudando en concepto de regalías un valor parecido al promedio anual”.

En su cuenta de Tweets escribió “es importante no solo discutir el valor del barril criollo, también el volumen producido. Las refinerías están sobre stockeadas con esta baja del 70% en las ventas de naftas. Las compras de crudo a las petroleras van a caer y esto va a hacer que si o si caiga la producción”

Por el momento, la expectativa está centrada en el lunes. Un acuerdo de los países productores será un alivio para la industria global. Las compañías estarían en condiciones de analizar nuevos escenarios y contemplar algunos proyectos que posiblemente incluya a la Argentina.

Pero, aun despejando la variable del precio internacional, el país necesitará de acuerdos internos. Gobiernos provinciales, sindicatos y cámaras empresarias deberán ceder posiciones con el objetivo de encaminar la industria a los niveles que requiere el mercado internacional. Un desafío que, como expresó Cyril Widdershoven sobre la reunión del próximo lunes, “probablemente fracase”.