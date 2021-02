YPF mejoró su oferta e impulsó la acción

La gestión que lleva adelante Guillermo Nielsen desde la petrolera estatal sorprendió este lunes con una mejora en los términos de canje de la deuda. El próximo 23 de marzo vencen las Obligaciones Negociables Clase XLVII por U$D 412,6 millones y el actual directorio trabaja contra reloj para que los acreedores acepten el canje y de esta forma evitar el “default” de la empresa de bandera, icono de la coalición de gobierno.

De acuerdo con fuentes vinculadas a las negociaciones, la propuesta sería “un último esfuerzo por acercar posiciones con los inversores” donde los tenedores del bono 2021 recibirían una mayor cantidad de efectivo.

La nueva propuesta incrementó de U$S 125 de U$S 158 por cada U$S 1.000 de valor nominal de la deuda que vence en dos meses. Es decir, que la oferta incluye un pago de U$S 283 por cada U$S 1.000 prestados a la empresa de bandera.

Por otra parte, el bono con vencimiento 2026 percibirá U$D 824 de los U$S 949, lo que representa una quita de U$D 125 por cada U$S 1.000 refinanciados. En definitiva, de aceptar los tenedores de deuda la nueva propuesta, recibirán U$D 1.107 por cada U$S 1.000 refinanciados por la empresa estatal.

El canje vence el próximo viernes 5 de febrero y con esta nueva propuesta “YPF responde una vez más a las sugerencias específicas de ciertos tenedores” se expresó desde el edificio que la petrolera tiene en Puerto Madero.

Los fondos Fidelity, Ashmore y BlackRock concentran el 40% de la deuda y la pulseada en la cual está actualmente YPF para refinanciar su deuda es percibida como una señal del mercado respecto de la decisión del Gobierno Nacional de limitar el pago de las deudas de los privados con el objeto de evitar la salida de la divisa norteamericana.

Mientras tanto, en la Bolsa de Comercio de Buenos Aires la acción de YPF trepó a los $ 622,20 para ubicarse cerca del cierre en $618. Con la nueva oferta publicada en el día de hoy, la acción incrementó un 5% respecto al cierre del viernes.

El otro termómetro que miran los inversionistas es la cotización de los ADR en la Bolsa de Nueva York. El papel de la empresa nacional registró durante el mes de enero una variación positiva del 8,1%, alcanzando un valor en el mercado internacional de U$D 4 sobre los U$S 3,22 que se cotizaba a principio de año. Algunos analistas miran con detenimiento las señales del mercado y de la propia empresa entendiendo que de renegociar la deuda el precio de la acción debería superar los U$D 9, un valor que se registró en febrero de 2020 antes de la pandemia.