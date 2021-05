La ley petrolera premiará la suba de la producción

El presidente de YPF, Pablo González, anticipó que el proyecto de ley de incentivo al sector hidrocarburífero “está listo" para que el presidente Alberto Fernández lo “revise y lo remita al Congreso” de la Nación. Adelantó que la propuesta incluirá la posibilidad para las operadoras de acceder al mercado libre de cambios y a exportaciones, entre otros lineamientos.

El directivo adelantó que la nueva ley también premiará a las empresas que incursionen en proyectos de almacenamiento subterráneo de gas, una alternativa que podría dar una respuesta al acotado mercado local, caracterizado por los meses de mayor consumo, aquellos de bajas temperaturas en el país.

González, en un diálogo con un grupo de emisoras de Radio Nacional de la Patagonia, dijo que “el viernes de la semana pasada” estuvo “reunido con el ministro de Economía, Martín Guzmán” analizando el texto del proyecto. “Ya está listo para que el presidente lo revise y lo remita al Congreso”, consideró.

Destacó dentro de los ejes del proyecto, también, la intención de dar ventajas comparativas para que las empresas inviertan. Dijo que se incluyen “dos tipos de incentivos por el incremental de producción y para proyectos específicos de producción”, y afirmó que con la nueva norma se buscará incentivar el “desarrollo de proveedores locales”.

De este modo, el directivo de la petrolera controlada por el Estado nacional adelantó parte del contenido de un texto que había sido debatido por los gobiernos con áreas productoras nucleados en la Organización Federal de Estados Productores de Hidrocarburos (Ofephi).

González dijo que entre otros objetivos se busca “recuperar el declino del convencional y buscar recuperar la actividad y la inversión en el convencional. Esto, sumado al plan gas, nos lleva a observar con un mesurado optimismo el año para YPF”.

Por fuera de estos aspectos centrales del proyecto, González se refirió al acuerdo salarial con los sindicatos del sector de todo el país.

Lo describió como un “buen acuerdo paritario” que implicó “resolver casi dos años y un poco más con los trabajadores petroleros”. “Nos da tranquilidad hasta por lo menos el año que viene”, opinó.

También se refirió a los combustibles y las tensiones en torno al precio que impone el escenario mundial de precios. Describió que “hoy el precio de referencia internacional está en el orden de los 60 dólares y con ese nivel el precio los combustibles debería estar en el orden de 1,40 dólares por litro, debería tener un aumento del 40%”.

No obstante, señaló, “nosotros presentamos un plan de inversiones, y asumimos el compromiso de fijar un sendero de aumentos entre marzo y mayo y no volver a aumenta hasta fin de año. Punta a punta el aumento de combustibles no va a superar el 28,1%, lo calculamos por debajo de la inflación del Presupuesto”.

Expresó que hoy el precio de 55 dólares en el mercado interno “garantizan la inversión”. “Para la gente, el proyecto de ley garantiza más producción local, con lo cual los protege de que se trasladen los precios internacionales al bolsillo de la gente. Es un proyecto clave para el sector”, concluyó.