Piden investigar presuntos abusos a un joven que se suicidó

La familia de un joven de 19 años que el pasado 13 de enero decidió poner fin a su vida, reclama que se investigue y detenga a quien señala como la persona que, siendo un niño, lo abusó sexualmente. El próximo viernes a las siete de la tarde, fue convocada una concentración en el cementerio del barrio Progreso a allegados y a posibles “víctimas del abusador”.

En diálogo con AM550, Celeste Quevedo, hermana de la víctima, relató que su cuñada “me dijo que unos días antes, mi hermano le había contado el calvario que había vivido con A.J, un vecino de su abuelo que había abusado de él cuando era niño. Este vecino convocaba a los niños con el pretexto de jugar a la play y era bastante mayor que ellos. Mi hermano iba y en esos momentos lo golpeaba y abusaba de él; llegaba a casa con cicatrices y no sabíamos por qué”.

“El 13 (de enero) decide quitarse la vida y no entendíamos nada, porque había terminado de estudiar, pero cuando la novia nos contó todo, ahí entendimos”, agregó.

Con todos esos datos, Celeste radicó una denuncia en la comisaría 21 y, por lo que sabe, hay un expediente abierto en la Fiscalía de Delitos Sexuales, pero dijo desconocer si hubo avances. “Estamos esperando que desde la fiscalía nos llamen”, dijo.

“Sabemos dónde vive el agresor, hemos publicado su foto en las redes sociales para que tengan mucho cuidado porque anda suelto como si nada. Una vez fuimos hasta su casa y salió a increparnos con un cuchillo hasta que le mencionamos a mi hermano y ahí nos dijo que él lo conocía y que era su amigo”, comentó.

Para el próximo viernes 24 de enero a las siete de la tarde, fue convocada una concentración en el cementerio del barrio Progreso para “quienes quieran participar; sabemos que hay muchos casos de abusos y que es muy difícil denunciarlos, más aún si la víctima, como mi hermano, ya no está”.

Agregó que, como elemento de prueba, aportaron la carta que su hermano decidió publicar en su Facebook el mismo día en que se quitó la vida, y varios testigos que lo habían visto salir llorando de la casa de A.J. “Tenemos entendido que también tiene una denuncia por abusar de una niña, por eso a esta persona la queremos en la cárcel”, agregó.

Su hermano, el mismo día de su suicidio, publicó una extensa y dolorosa carta dirigida a todo su entorno. En uno de los párrafos finales señaló: “la verdad es que pasé tantas cosas malas que solo muy pocas personas saben que ya no me dan ganas de vivir, ni menos ver cómo me desprecian”, y pidió que “mi último deseo es que escuchen a todos esos chicos cada vez que quieran hablar de algo importante; que los escuchen y no lo ignoren porque nos cuesta mucho hablar de las cosas con las que tenemos que batallar todos los días”.