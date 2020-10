Asesinaron a una joven de un balazo en la nuca

Pamela Ayala, de 28 años, perdió la vida en un centro asistencial, tras haber sido baleada por un delincuente en la localidad bonaerense de Villa Centenario, en el partido de Lomas de Zamora. El autor del disparo escapó en un auto y es buscado por los pesquisas policiales.

A Pamela la encontraron agonizando el sábado a la noche en la puerta de su casa. Según informaron fuentes oficiales a Telam, "por un hombre que bajó de un auto y la atacó sin mediar palabra", en la calle Andrés Bello al 200, entre Rawson y Puerto Argentino. Se barajan varias hipótesis, robo entre una de ellas y la más fuerte de que "se trate de una posible venganza".

La mujer fue trasladada rápidamente por su padre en un auto particualar al hospital Oscar Alende de Ingeniero Budge, lugar donde este domingo a la tarde falleció producto a la gravedad de la herida. “Todavía no caigo, no lo puedo creer. El viernes me diste un abrazo como si fuera el último, y así fue”, escribió Aimar, su mamá en su cuenta de facebook.

Intervino en la causa, que fue caratulada “Homicidio”, el doctor Nicolás Espejo, fiscal en turno de la Unidad Funcional N° 7 de los tribunales de Lomas de Zamora.