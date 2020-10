Siete horas en el calabozo por llevar su bicicleta a arreglar

Una situación confusa y violenta vivió un joven en la ciudad de Cipolletti al ser interceptado en plena calle Mengelle acusado de robar una bicicleta. Terminó detenido en la Comisaría Cuarta durante siete horas con golpes y sin asistencia médica. “Necesitamos que se sepa la verdad, esto es una pesadilla para nosotros” contó Lorena pareja del Aarón, el joven detenido.

Todo ocurrió el jueves 29, cuando Aarón Aragón se dirigía con su bicicleta para arreglarle una rueda. Frente al Club Cipolletti fue increpado por un adolescente quien le reclamó a los gritos que esa era su bicicleta y que se le habían robado hacía un mes. En medio de la discusión llegó un móvil policial, según relató Lorena, los oficiales nunca escucharon a quien estaba siendo acusado.

“La policía llama a la madre del menor, que llega al lugar y lo increpan a Aarón y lo empiezan a tildar de ladrón, entonces se empieza a desesperar porque le quieren sacar la bicicleta y en ese tire y afloje le pide al chico que por favor mire bien la bicicleta, porque él la tiene hace 14 años”.

“Este chico insiste y la policía da por sentado que es él ladrón, hay un tironeo y lo toman como resistencia a la autoridad, en vez de mediar la policía lo tira al piso” explicó la mujer. Aarón aportó en el relato que lo llevan detenido por “disturbios en la vía pública y resistencia a la autoridad, una fantochada, porque si a vos te tocan así te pones nervioso”.

“Mucha gente vio lo que pasó, estamos buscando testigos”, el lunes harán la denuncia en la fiscalía, primero “por el accionar de la policía” y también contra la familia sostuvo Lorena. “Es una pena, porque seguramente la gente que está buscando su bicicleta son afectados y también son víctimas, pero nosotros terminamos siendo víctimas de las víctimas y es terrible, es lamentable que entre el pueblo laburante nos tengamos que confrontar por esta cosas”.

Detenido durante siete horas

El último contacto que tuvo Lorena con Aarón fue a las 17:15, después de arreglar la bicicleta iba directo a su casa, ambos viven en Neuquén, pero la empresa donde él trabaja lo deja en Cipolletti, y de allí cruza para Neuquén. Justamente para agilizar el regreso, decidió buscar la bicicleta por la casa de sus padres y arreglarla. Nunca imaginó lo que vendría.

“Como no llega me preocupo, empiezo a llamar y no atiende” ya estaba detenido. Pidió su derecho a hacer una llamada. El oficial dejó que llamara a su esposa pero con condiciones: “tenes que decir que estás en la comisaria cuarta y que te venga a buscar, solamente eso podes decir”. Aarón “no cumplió” pudo contarle todo lo que había sucedido y “luego de eso le sacaron el teléfono y se lo apagaron”.

Al pedir explicaciones de la detención fueron derivados a la fiscalía. No había ningún fiscal enterado del caso “eran todas mentiras” dijo Lorena, y agregó en su relato que el joven cuando fue liberado se descompensó y le negaron la asistencia ya que el personal médico por la pandemia no asiste a la comisaría argumentaron los oficiales. Tuvieron que pagar de manera particular la atención médica. La próxima semana le harán una tomografía que presentarán, junto a otros estudios y fotos de los golpes, como pruebas.

“Ningún oficial quiso dar sus nombres y no tenían identificación”. Aarón no tiene una causa judicial por este hecho. La madre del menor que lo acusó no hizo denuncia del robo de la bicicleta y tampoco de lo sucedido el jueves. Solo tienen fotos, al igual que la pareja, que probarán la similitud o no de la bicicleta.

“Aarón no tiene antecedentes de nada, es un trabajador, es un pibe que toda la vida ha trabajado nos conoce Neuquén pero por ser artistas, somos artistas flamencos y nos conocen por eso” aclaró Lorena. “Lo que estamos viviendo es muy triste, indignante y denigrante”.