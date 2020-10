En 10 minutos, robaron en dos barrios; vecinos se organizan

A plena luz del día, dos delincuentes armados robaron primero una moto y un bolso a una joven que se encontraba en un local de venta de celulares en el barrio Islas Malvinas, y a los pocos minutos, la segunda víctima fue un adolescente a quien en el sector Utedyc del barrio Melipal le sacaron la bicicleta.

Las imágenes fueron aportadas por los mismos vecinos, allí se ve con claridad a dos jóvenes caminando en compañía de un perro, uno de ellos con una mochila. Apurados, con la moto en la mira cruzaron la calle y en apenas segundos amenazando con sus armas a la víctima, se llevaron una moto estacionada y el bolso que tenía cruzado en el cuerpo. Esto ocurrió en calles República de Italia y Batilana en un local de ventas de celulares, alrededor de las 17 horas.

Pasados unos diez minutos de ese primer hecho, en el barrio Melipal dos adolescentes se cruzaron con estos delincuentes y vivieron un mal momento, también de manera violenta y a punta de pistola les sacaron una bicicleta. “Se la robaron a mi hijo apuntándolo con un arma 9 milímetros” relató a Mejorinformado.com Carina, madre del damnificado, que subió a su perfil de Facebook las imágenes de la bicicleta robada para tratar de recuperarla.

Los delincuentes “son reconocidos” agregó la mujer, “todo el mundo me está escribiendo y todos saben quiénes son, dónde viven y saben que se dedican a robar lo que sea”. Con las imágenes obtenidas de los vecinos radicaron la denuncia en la Comisaría 21 del barrio Melipal.

“Ya estamos por tomar medidas extremas, estamos cansados (de los robos), todos los días al horario que sea. Nos estamos organizando porque la policía no da abasto y no podemos hacer otra cosa que defendernos. Ya tenemos grupos de facebook, whatsapp, alarmas, rejas y perros” dijo Carina y adelantó que este sábado a las 11 habrá una reunión en el barrio “por los constantes hechos de inseguridad que estamos viviendo”.

"Le acaban de robar la bici a mi hijo (ARMADOS ). Esas son las lacras . Por favor si alguien la ve o los conoce. Agradezco cualquier información. Totalmente confidencial. ÉSTO SE TIENE QUE TERMINAR" dice el posteo de facebook de la mujer que pide información sobre la bicicleta Trek rodado 27.5